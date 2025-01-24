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  4. Источник: Гарначо согласился перейти в Наполи, но есть нюанс
Англия
24 января 2025, 10:39 |
323
0

Источник: Гарначо согласился перейти в Наполи, но есть нюанс

Клубы не могут сойтись по сумме трансфера

24 января 2025, 10:39 |
323
0
Источник: Гарначо согласился перейти в Наполи, но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна продолжает вести переговоры с руководством «Манчестер Юнайтед» по трансферу вингера Алехандро Гарначо.

По информации издания Sky Sport, аргентинец согласился на переход в итальянский клуб, но требования «красных дьяволов» остаются слишком высокими – англичане хотят за трансфер около 65 миллионов евро.

Алехандро находится в структуре «Манчестер Юнайтед» с октября 2020 года после перехода из «Атлетико». Его контракт действует до 30 июня 2028-го.

Ранее сообщалось, что «Наполи» продал Хвичу Кварацхелию в ПСЖ.

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Алехандро Гарначо Наполи Манчестер Юнайтед трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Sky Sport Italia
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