Источник: Гарначо согласился перейти в Наполи, но есть нюанс

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна продолжает вести переговоры с руководством «Манчестер Юнайтед» по трансферу вингера Алехандро Гарначо.

По информации издания Sky Sport, аргентинец согласился на переход в итальянский клуб, но требования «красных дьяволов» остаются слишком высокими – англичане хотят за трансфер около 65 миллионов евро.

Алехандро находится в структуре «Манчестер Юнайтед» с октября 2020 года после перехода из «Атлетико». Его контракт действует до 30 июня 2028-го.

Ранее сообщалось, что «Наполи» продал Хвичу Кварацхелию в ПСЖ.