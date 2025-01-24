«Шучу, конечно». Эксперт признался, нужен ли Шахтеру Яремчук
Олег Федорчук считает, что нападающий уже прошел пик своей карьеры
Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался относительно возможного перехода нападающего греческого «Олимпиакоса» Романа Яремчука в донецкий «Шахтер»:
«Яремчук универсал, но он уже давно прошел пик своей карьеры. Он не смог нормально заиграть в «Бенфике», «Брюгге», «Валенсии», сейчас мучается в «Олимпиакосе». Он тренировался у 3 разных тренеров, именно тренировался, а не полноценного играл, и всем не подошел, значит, проблема не в наставниках, а в нем. Неужели 3 тренера ошибались? Не думаю.
Вообще же, в Украину нужно приглашать стрессоустойчивых футболистов. Например из Албании, Африки, Колумбии, где жизнь даже без вооруженного конфликта в стране такая сложная, что им у нас во время полномасштабной войны будет комфортно. Шучу, конечно, но лишь отчасти».
Ранее о возможном переходе Романа Яремчука в «Шахтер» высказался Александр Кучер.
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