«Продали именно украинца». Эксперт не понял трансфер Сикана в Трабзонспор

Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался относительно трансфера нападающего сборной Украины Даниила Сикана в турецкий «Трабзонспор» из донецкого «Шахтера»:

«Продажа Сикана стала для меня неожиданностью. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, я не понял этот трансфер, потому что у «Шахтера» сейчас есть определенные проблемы на внутренней арене - третье место в турнирной таблице УПЛ, туманные перспективы на защиту чемпионства, и при этом они продают основного нападающего. Странно.

Во-вторых, еще более странно выглядит продажа Сикана, учитывая проблемы «горняков» с качественными форвардами в составе вообще. Они же еще и Кевина Келси на днях официально продали в американский «Портленд».

И в-третьих, пожалуй, самая главная странность, как по мне, что продали именно украинца».