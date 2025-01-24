«Продали именно украинца». Эксперт не понял трансфер Сикана в Трабзонспор
Олег Федорчук был удивлен решением горняков
Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался относительно трансфера нападающего сборной Украины Даниила Сикана в турецкий «Трабзонспор» из донецкого «Шахтера»:
«Продажа Сикана стала для меня неожиданностью. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, я не понял этот трансфер, потому что у «Шахтера» сейчас есть определенные проблемы на внутренней арене - третье место в турнирной таблице УПЛ, туманные перспективы на защиту чемпионства, и при этом они продают основного нападающего. Странно.
Во-вторых, еще более странно выглядит продажа Сикана, учитывая проблемы «горняков» с качественными форвардами в составе вообще. Они же еще и Кевина Келси на днях официально продали в американский «Портленд».
И в-третьих, пожалуй, самая главная странность, как по мне, что продали именно украинца».
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Сикана продали, на очереди Зубков. Судаков естественно тоже уйдет. Бондаренко вывели из состава. Крыськив тоже хочет уйти. и все.
в атаке будут играть бразильцы.
І таких (подібних) падлюк-мерзотників, "палкіних", в Україні десятки, якщо не сотні.