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  4. «Продали именно украинца». Эксперт не понял трансфер Сикана в Трабзонспор
Украина. Премьер лига
24 января 2025, 11:12 |
1558
6

«Продали именно украинца». Эксперт не понял трансфер Сикана в Трабзонспор

Олег Федорчук был удивлен решением горняков

24 января 2025, 11:12 |
1558
6
«Продали именно украинца». Эксперт не понял трансфер Сикана в Трабзонспор
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался относительно трансфера нападающего сборной Украины Даниила Сикана в турецкий «Трабзонспор» из донецкого «Шахтера»:

«Продажа Сикана стала для меня неожиданностью. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, я не понял этот трансфер, потому что у «Шахтера» сейчас есть определенные проблемы на внутренней арене - третье место в турнирной таблице УПЛ, туманные перспективы на защиту чемпионства, и при этом они продают основного нападающего. Странно.

Во-вторых, еще более странно выглядит продажа Сикана, учитывая проблемы «горняков» с качественными форвардами в составе вообще. Они же еще и Кевина Келси на днях официально продали в американский «Портленд».

И в-третьих, пожалуй, самая главная странность, как по мне, что продали именно украинца».

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Олег Федорчук Даниил Сикан Шахтер Донецк Трабзонспор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу
Дмитро Вус Источник: Украинский футбол
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Комментарии 6
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Gargantua81
Шахтер прощается с украинским вектором и возвращаются к бразильскому.
Сикана продали, на очереди Зубков. Судаков естественно тоже уйдет. Бондаренко вывели из состава. Крыськив тоже хочет уйти. и все.
в атаке будут играть бразильцы.
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+3
Nick.Grabowski
палкін (протеже ахмєтаффа, саратніка віктара фєдаравіча януковіча) про розвиток українських футболістів (сказано на адресу одного з найбільш талановитих (за потенціалом) українських футболістів Костянтина Кравченка): «Нам проще убить тебя как футболиста, чем отдать какому-то клубу, чтобы ты нас обыгрывал». 
І таких (подібних) падлюк-мерзотників, "палкіних", в Україні десятки, якщо не сотні. 
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+2
ĴØЌÉŔ
Он хоть и основной был но толку ноль . Количество голов говорит обо всем 
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+1
Свят Лис
У Сікана вся сім'я в Стамбулі не шукайте хайпу і інтриг там де їх нема.
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+1
AK.228
Достиг пика… без скорости и дриблинга… хорошая продажа и вовремя 
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0
protasov_lyopu_dadaj
отмывание денег
Ответить
0
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