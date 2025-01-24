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  4. «Важен результат». Раньери объяснил замену Довбика в перерыве матча с АЗ
Лига Европы
24 января 2025, 09:59 |
1043
0

«Важен результат». Раньери объяснил замену Довбика в перерыве матча с АЗ

Главный тренер «Ромы» не хотел рисковать

24 января 2025, 09:59 |
1043
0
«Важен результат». Раньери объяснил замену Довбика в перерыве матча с АЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери высказался о замене украинского нападающего Артема Довбика в перерыве матча 7-го тура основного этапа Лиги Европы против нидерландского АЗ (0:1):

«Во втором тайме мы изменили игру, потому что в первом тайме мы были недостаточно агрессивными и нас слишком часто оттесняли назад. Я снял Довбика, потому что у него уже была желтая карточка. С Суле, который вышел на замену, мы создали больше выходов один на один. Но, в конце концов, единственное, что важно – это результат».

Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе, получил желтую карточку на 19-й минуте матча и был заменен перед началом второго тайма.

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Рома Рим Лига Европы Клаудио Раньери АЗ Алкмаар Артем Довбик
Дмитро Вус Источник: УЕФА
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