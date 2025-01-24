«Важен результат». Раньери объяснил замену Довбика в перерыве матча с АЗ

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери высказался о замене украинского нападающего Артема Довбика в перерыве матча 7-го тура основного этапа Лиги Европы против нидерландского АЗ (0:1):

«Во втором тайме мы изменили игру, потому что в первом тайме мы были недостаточно агрессивными и нас слишком часто оттесняли назад. Я снял Довбика, потому что у него уже была желтая карточка. С Суле, который вышел на замену, мы создали больше выходов один на один. Но, в конце концов, единственное, что важно – это результат».

Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе, получил желтую карточку на 19-й минуте матча и был заменен перед началом второго тайма.