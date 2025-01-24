ОФИЦИАЛЬНО. Недавно был игроком Милана. Балло-Туре – игрок Гавра
Именно в Лиге 1 игрок был основным футболистом в «Лилле» и «Монако»
28-летний сенегальский защитник Фоде Балло-Туре присоединился к французскому «Гавру».
Игрок на днях разорвал контракт с итальянским «Миланом».
Пресс-служба французского клуба сообщает, что Балло-Туре будет выступать под 97-м номером.
Фоде Балло-Туре, воспитанник ПСЖ, в структуре клуба находился 12 лет, но за основную команду так и не сыграл. В 2017 году присоединился к «Лиллю», а спустя сезон уже стал игроком «Монако».
Именно из «Монако» Балло-Туре перешел в «Милан». Игрок считался очень перспективным, но в состав «россонери» так и не вписался - за четыре сезона всего 20 матчей и один забитый гол.
Также Балло-Туре выступал на правах аренды в «Фулхэме», но в АПЛ у него всего 6 матчей.
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