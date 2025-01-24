ФОТО. Бывшая жена Пятова в коротком платье ищет мужа. «А вы смелый!»
Поиск новой любви продолжается
Экс-жена Андрея Пятова, Юлия Пятова, ответила на провокационные вопросы своих подписчиков в Instagram касательно потенциального нового замужества.
«Вы очаровательна, хочу с вами познакомиться, можно?», – написал один из фолловеров.
«А вы смелый! Четверо детей, два кота, два хомяка, огород с весны, характер не сахар смотрю не отпугивает 😂», – ответила Юлия.
«На свидание можно приглашать?», – ещё один пикап-заход.
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«Вы что, про хомяков не читали? 😅», – Юлия продолжила отшучиваться.
Также Юлию «забросали» комплиментами о том, насколько она красивая:
«Спасибо, я просто научилась любить жизнь и себя, несмотря ни на что», – поделилась своим секретом Юлия Пятова.
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