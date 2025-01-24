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24 января 2025, 01:23 | Обновлено 24 января 2025, 01:43
338
0

ФОТО. Бывшая жена Пятова в коротком платье ищет мужа. «А вы смелый!»

Поиск новой любви продолжается

24 января 2025, 01:23 | Обновлено 24 января 2025, 01:43
338
0
ФОТО. Бывшая жена Пятова в коротком платье ищет мужа. «А вы смелый!»
Instagram. Юлия Пятова

Экс-жена Андрея Пятова, Юлия Пятова, ответила на провокационные вопросы своих подписчиков в Instagram касательно потенциального нового замужества.

«Вы очаровательна, хочу с вами познакомиться, можно?», – написал один из фолловеров.

«А вы смелый! Четверо детей, два кота, два хомяка, огород с весны, характер не сахар смотрю не отпугивает 😂», – ответила Юлия.

«На свидание можно приглашать?», – ещё один пикап-заход.

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«Вы что, про хомяков не читали? 😅», – Юлия продолжила отшучиваться.

Также Юлию «забросали» комплиментами о том, насколько она красивая:

«Спасибо, я просто научилась любить жизнь и себя, несмотря ни на что», – поделилась своим секретом Юлия Пятова.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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