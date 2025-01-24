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  4. Заждались. Фанаты о затянувшемся трансфере Коло Муани в Ювентус из ПСЖ
Италия
24 января 2025, 00:44 |
88
0

Заждались. Фанаты о затянувшемся трансфере Коло Муани в Ювентус из ПСЖ

Ювентус арендовал французского форварда Рандаля Коло Муани из ПСЖ до конца сезона

24 января 2025, 00:44 |
88
0
Заждались. Фанаты о затянувшемся трансфере Коло Муани в Ювентус из ПСЖ
ФК Ювентус

23 января «Ювентус» официально объявил о подписании 26-летнего французского форварда Рандаля Коло Муани на правах аренды из «ПСЖ». Аренда будет действовать до конца текущего сезона и не включает опцию выкупа.

Коло Муани, присоединился к «парижанам» в 2023 году, за это время провел 36 матчей в Лиге 1, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. За «Ювентус» он будет выступать под номером 20. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро.

Болельщики клуба в целом положительно восприняли этот переход, а также многие пошутили из-за того, что трансфер прилично задержали.

Michele Fusco: «Слава богу, еще пару дней, и аренда бы закончилась!».

Davide Sarli: «Значит, это не было коллективным галлюцинацией!».

Linee Guida: «Давай, парень, все в твоих руках. В субботу нас ждет матч, который нельзя пропустить. Тебе предстоит решить все проблемы с этим плохим тренером».

Pierpaolo Sette: «Добро пожаловать, и мы надеемся, что даже на время ты сможешь помочь нам».

Alessio bacchetta: «И наконец, добро пожаловать, Рандаль!!!».

Toccoditacco: «Лучше поздно, чем Муани».

Gianfranco Trovato: «Жаль, что он не будет нашим со следующего сезона, он подвижный форвард, который обладает теми же характеристиками, что и Тюрам, а таких как раз не хватает «Ювентусу».

Giovanni: «Нет, мы могли бы подождать Милика еще немного!».

Uffa conceicaismo: «Переговоры длиннее нашей серии ничьих!».

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Ювентус трансферы аренда игрока ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Серии A Рандаль Коло Муани реакция болельщиков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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