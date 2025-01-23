ФАНАТКА ДНЯ. Эмили Ратаковски – топ-модель, которая болеет за Наполи!
У неаполитанцев – потрясающая поддержка!
Эмили Ратаковски – одна из самых звездных и узнаваемых футбольных фанаток!
Изучая её Instagram, абсолютно нет никаких упоминаний о её пристрастии к игре №1 – это в основном реклама различных брендов и провокационные публикации, на которых на Эмили – минимум одежды.
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Тем не менее, СМИ разузнали, что Ратаковски отметилась любовью к двум футбольным клубам из Италии.
Это «Ювентус» и «Наполи» – в последнее время привязанность к туринцам подостыла, и теперь Эмили сосредоточила всю свою любовь к неаполинцам, которые в нынешнем сезоне могут вернуть чемпионский титул.
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