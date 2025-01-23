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23 января 2025, 23:49 |
574
1

ФАНАТКА ДНЯ. Эмили Ратаковски – топ-модель, которая болеет за Наполи!

У неаполитанцев – потрясающая поддержка!

23 января 2025, 23:49 |
574
1
ФАНАТКА ДНЯ. Эмили Ратаковски – топ-модель, которая болеет за Наполи!
Instagram. Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски – одна из самых звездных и узнаваемых футбольных фанаток!

Изучая её Instagram, абсолютно нет никаких упоминаний о её пристрастии к игре №1 – это в основном реклама различных брендов и провокационные публикации, на которых на Эмили – минимум одежды.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Тем не менее, СМИ разузнали, что Ратаковски отметилась любовью к двум футбольным клубам из Италии.

Это «Ювентус» и «Наполи» – в последнее время привязанность к туринцам подостыла, и теперь Эмили сосредоточила всю свою любовь к неаполинцам, которые в нынешнем сезоне могут вернуть чемпионский титул.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 1
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Saar
Гарна! Серію А я теж люблю! І Наполі, Юве , Інтер, Мілан і Лаціо))
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