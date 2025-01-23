Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Курьезный автогол. Манчестер Юнайтед вышел вперед в матче ЛЕ
Лига Европы
23 января 2025, 23:22 | Обновлено 23 января 2025, 23:23
276
0

ВИДЕО. Курьезный автогол. Манчестер Юнайтед вышел вперед в матче ЛЕ

Автогол Батленда помог английскому гранду

23 января 2025, 23:22 | Обновлено 23 января 2025, 23:23
276
0
ВИДЕО. Курьезный автогол. Манчестер Юнайтед вышел вперед в матче ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В четверг, 23 января, проходит матч 7-го тура Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс».

Команды играют на Олд Траффорд в Манчестере. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 52-й минуте вратарь гостей Джек Батленд забил в свои ворота после подачи углового от хозяев.

❗️ ВИДЕО. Курьезный автогол. Манчестер Юнайтед вышел вперед в матче ЛЕ

По теме:
Хоффенхайм – Тоттенхэм – 2:3. Дубль Сона. Видео голов и обзор
Сенсация в Риге. РФШ дома одолел Аякс
Мэддисон превзошел показатели прошлого сезона по голевым действиям
Манчестер Юнайтед Глазго Рейнджерс Лига Европы Джек Батленд видео голов и обзор
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Теннис | 23 января 2025, 15:47 0
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин

Мэдисон Киз сыграет против Арины Соболенко в решающем поединке мейджора

Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Футбол | 23 января 2025, 06:23 58
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром

Горняки обыграли французский Брест, но надежды на плей-офф призрачные

Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Футбол | 23.01.2025, 22:02
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Завершен хоккейный турнир Универсиады. Кто взял медали вместе с Украиной
Хоккей | 23.01.2025, 05:50
Завершен хоккейный турнир Универсиады. Кто взял медали вместе с Украиной
Завершен хоккейный турнир Универсиады. Кто взял медали вместе с Украиной
Айнтрахт без проблем одолел Ференцварош и вышел на второе место в ЛЕ
Футбол | 23.01.2025, 23:59
Айнтрахт без проблем одолел Ференцварош и вышел на второе место в ЛЕ
Айнтрахт без проблем одолел Ференцварош и вышел на второе место в ЛЕ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боб АРУМ: «Этот боксер легендарнее Пакьяо. Он его превосходит»
Боб АРУМ: «Этот боксер легендарнее Пакьяо. Он его превосходит»
22.01.2025, 22:59 1
Бокс
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
22.01.2025, 07:48 12
Бокс
Кучер не советует Шахтеру подписывать форварда сборной, игравшего за Динамо
Кучер не советует Шахтеру подписывать форварда сборной, игравшего за Динамо
22.01.2025, 09:46 1
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
22.01.2025, 06:23 1
Футбол
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
22.01.2025, 09:04 4
Бокс
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
22.01.2025, 07:43 4
Футбол
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
22.01.2025, 19:25 7
Хоккей
ФОТО. Экс-звезда футбола служит в армии. Получил офицерское звание
ФОТО. Экс-звезда футбола служит в армии. Получил офицерское звание
23.01.2025, 07:11 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем