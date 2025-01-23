ВИДЕО. Курьезный автогол. Манчестер Юнайтед вышел вперед в матче ЛЕ

В четверг, 23 января, проходит матч 7-го тура Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс».

Команды играют на Олд Траффорд в Манчестере. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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На 52-й минуте вратарь гостей Джек Батленд забил в свои ворота после подачи углового от хозяев.

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