Лига Европы23 января 2025, 23:22 | Обновлено 23 января 2025, 23:23
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ВИДЕО. Курьезный автогол. Манчестер Юнайтед вышел вперед в матче ЛЕ
Автогол Батленда помог английскому гранду
23 января 2025, 23:22 | Обновлено 23 января 2025, 23:23
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В четверг, 23 января, проходит матч 7-го тура Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс».
Команды играют на Олд Траффорд в Манчестере. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На 52-й минуте вратарь гостей Джек Батленд забил в свои ворота после подачи углового от хозяев.
❗️ ВИДЕО. Курьезный автогол. Манчестер Юнайтед вышел вперед в матче ЛЕ
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