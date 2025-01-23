ВИДЕО. Забили 3 гола. Лацио поиздевалось над Реалом Сосьедад в 1-м тайме

23 января проходит матч 7-го тура Лиги Европы между «Лацио» и «Реал Сосьедадом».

Игра проходит на «Стадио Олимпико» в Риме.

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В первом тайме за хозяев забитыми голами отметились защитник Марио Хила, нападающий Маттия Дзакканья и форвард Валентин Кастельянос. Кастельянос мог оформить дубль, однако его первое взятие ворот отменили из-за офсайда.

Лига Европы. 7-й тур. 23 января

Лацио – Реал Сосьедад – 3:0 (матч продолжается)

Голы: Хила, 5, Дзакканья, 32, Кастельянос, 34

ГОЛ! 1:0 Хила, 5

ГОЛ! 2:0 Дзаканнья, 32

ГОЛ! 3:0 Кастельянос, 34