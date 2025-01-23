Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн суперматч АПЛ Манчестер Сити – Челси
Англия
23 января 2025, 22:37 |
98
0

Где смотреть онлайн суперматч АПЛ Манчестер Сити – Челси

Смотрите 25 января в 19:30 матч чемпионата Англии

23 января 2025, 22:37 |
98
0
Где смотреть онлайн суперматч АПЛ Манчестер Сити – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити – Челси

В субботу, 25 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Вулверхэмптон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Ипсвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – Челси. Суперматч АПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Челси Манчестер Сити - Челси где смотреть
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко стал игроком Боруссии? Известный инсайдер намекнул на переход
Футбол | 23 января 2025, 22:17 2
Зинченко стал игроком Боруссии? Известный инсайдер намекнул на переход
Зинченко стал игроком Боруссии? Известный инсайдер намекнул на переход

Флориан Плеттенберг намекнул на переход в социальных сетях

Начиналось красиво. На Australian Open 2025 определена первая финалистка
Теннис | 23 января 2025, 12:13 3
Начиналось красиво. На Australian Open 2025 определена первая финалистка
Начиналось красиво. На Australian Open 2025 определена первая финалистка

Арина Соболено переиграла Паулу Бадосу и ждет победительницу матча Свентек – Киз

Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Футбол | 23.01.2025, 06:23
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Три пенальти, четыре гола и ничья. Динамо провело спарринг в Турции
Футбол | 23.01.2025, 16:51
Три пенальти, четыре гола и ничья. Динамо провело спарринг в Турции
Три пенальти, четыре гола и ничья. Динамо провело спарринг в Турции
Завершен хоккейный турнир Универсиады. Кто взял медали вместе с Украиной
Хоккей | 23.01.2025, 05:50
Завершен хоккейный турнир Универсиады. Кто взял медали вместе с Украиной
Завершен хоккейный турнир Универсиады. Кто взял медали вместе с Украиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
23.01.2025, 09:56 13
Футбол
ФОТО. Экс-звезда футбола служит в армии. Получил офицерское звание
ФОТО. Экс-звезда футбола служит в армии. Получил офицерское звание
23.01.2025, 07:11 3
Футбол
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
21.01.2025, 20:23 1
Футбол
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
21.01.2025, 19:29 464
Футбол
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
22.01.2025, 08:24 8
Футбол
ФОТО. Ярослава Магучих реализовала первую мечту в 2025. Вот что сделала
ФОТО. Ярослава Магучих реализовала первую мечту в 2025. Вот что сделала
22.01.2025, 11:02 3
Другие виды
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
22.01.2025, 00:03 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем