Англия23 января 2025, 22:37 |
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Где смотреть онлайн суперматч АПЛ Манчестер Сити – Челси
Смотрите 25 января в 19:30 матч чемпионата Англии
23 января 2025, 22:37 |
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В субботу, 25 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
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