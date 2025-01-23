25.01.2025 19:30 - : -
Англия23 января 2025, 22:33 | Обновлено 23 января 2025, 22:56
39
0
Манчестер Сити – Челси. Суперматч АПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 января в 19:30 матч чемпионата Англии
23 января 2025, 22:33 | Обновлено 23 января 2025, 22:56
39
0
В субботу, 25 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Манчестер Сити – Челси. Суперматч АПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – ЧелсиСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 января 2025, 22:13 0
Матч 7-го тура Лиги Европы начался в 19:45 по киевскому времени
Бокс | 22 января 2025, 22:59 1
Именитый промоутер выделил японца Наою Иноуэ
Футбол | 23.01.2025, 18:55
Теннис | 23.01.2025, 15:15
Футбол | 23.01.2025, 09:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.01.2025, 20:23 1
22.01.2025, 11:02 3
22.01.2025, 05:37 2
21.01.2025, 19:38 3
23.01.2025, 06:23 58
23.01.2025, 01:55 3
21.01.2025, 19:29 464