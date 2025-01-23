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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
25.01.2025 19:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 января 2025, 22:33 | Обновлено 23 января 2025, 22:56
39
0

Манчестер Сити – Челси. Суперматч АПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января в 19:30 матч чемпионата Англии

23 января 2025, 22:33 | Обновлено 23 января 2025, 22:56
39
0
Манчестер Сити – Челси. Суперматч АПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – Челси

В субботу, 25 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Сити – Челси. Суперматч АПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Челси
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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