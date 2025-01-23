Australian Open23 января 2025, 22:21 | Обновлено 23 января 2025, 22:24
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Расписание матчей на Australian Open 2025 на 24 января
В пятницу в Мельбурне пройдут полуфиналы у мужчин и у женщин в паре, а также финал микста
23 января 2025, 22:21 | Обновлено 23 января 2025, 22:24
164
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24 января на Открытом чемпионате Австралии состоятся полуфинальные матчи в мужском одиночном и парном женском разрядах, а также финал в миксте.
В четверг были сыграны полуфинальные противостояния в женщин, по итогам которых дальше прошли Арина Соболенко и Мэдисон Киз.
Расписание матчей на Australian Open 2025 на 24 января
Rod Laver Arena. Начало игрового дня – в 03:00
- 03:00. Кимберли Биррелл / Джон Патрик Смит [WC] – Оливия Гадеки / Джон Пирс [WC]
- 05:30. Новак Джокович [7] – Александр Зверев [2]
- 10:30. Янник Синнер [1] – Бен Шелтон [21]
Margaret Court Arena. Начало игрового дня – в 03:00
- 03:00. Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [1] – Мирра Андреева / Диана Шнайдер
- 04:30. Се Шувэй / Алена Остапенко [3] – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф [2]
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