24 января на Открытом чемпионате Австралии состоятся полуфинальные матчи в мужском одиночном и парном женском разрядах, а также финал в миксте.

В четверг были сыграны полуфинальные противостояния в женщин, по итогам которых дальше прошли Арина Соболенко и Мэдисон Киз.

Расписание матчей на Australian Open 2025 на 24 января

Rod Laver Arena. Начало игрового дня – в 03:00

03:00. Кимберли Биррелл / Джон Патрик Смит [WC] – Оливия Гадеки / Джон Пирс [WC]

Кимберли Биррелл / Джон Патрик Смит [WC] – Оливия Гадеки / Джон Пирс [WC] 05:30. Новак Джокович [7] – Александр Зверев [2]

Новак Джокович [7] – Александр Зверев [2] 10:30. Янник Синнер [1] – Бен Шелтон [21]

Margaret Court Arena. Начало игрового дня – в 03:00