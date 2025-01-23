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Англия
23 января 2025, 22:01 | Обновлено 23 января 2025, 22:12
588
0

Новая конкуренция в Ман Сити? Фанаты – о переходе Омара Мармуша в клуб

Манчестер Сити подписал египетского нападающего Омара Мармуша из Айнтрахта

23 января 2025, 22:01 | Обновлено 23 января 2025, 22:12
588
0
Новая конкуренция в Ман Сити? Фанаты – о переходе Омара Мармуша в клуб
ФК Манчестер Сити

23 января «Манчестер Сити» официально объявил о подписании 25-летнего египетского нападающего Омара Мармуша из немецкого «Айнтрахта». Он заключил контракт с клубом до лета 2029 года.

Мармуш, который в текущем сезоне Бундеслиги провел 17 матчей, забил 15 голов и отдал 9 ассистов. Сумма трансфера, по информации Фабрицио Романо, составила 75 миллионов евро с возможными бонусами в размере 5 миллионов евро. В клубе Мармуш будет выступать под номером 7.

Фанаты «Манчестер Сити» в целом довольны этим трансфером, считая, что Мармуш добавит конкуренции и поможет команде улучшить текущую ситуацию.

Deeba Ashraf: «Этот молодой и динамичный игрок заслуживает того, чтобы стать частью «Манчестер Сити».

Egal: «Он прекрасный игрок, «Манчестер Сити» станет намного лучше».

Magdy el masri: «Удачи Мармуш, мы в Египте гордимся тобой и очень рады этому новому шагу в твоей карьере. Все болельщики поддерживают Ливерпуль, теперь все будут поддерживать тебя и твою команду. О, Боже, какая прекрасная мечта увидеть египетских игроков в двух крупнейших клубах мира».

Meech Carrington: «Разбивает мне сердце, чувак. Это был блестящий опыт, наблюдать за твоей игрой каждую неделю в Бундеслиге. В любом случае, всего наилучшего во всех твоих будущих начинаниях».

Prince: «Это солидное пополнение, и он находится в отличной форме, приближаясь к своему пику. Однако я не думаю, что «Сити» действительно решил свои проблемы в это трансферное окно. «ПСЖ» вчера продемонстрировал слабости средней линии «Сити», которая стала медленной и устаревшей, а серьезных усилий или предложений на приобретение опорного полузащитника так и не последовало».

Early_barber: «Теперь нам нужны полузащитники».

Loll: «Мармуш лучше чем Салах!!!».

Hamada Ahmed: «Я болею за «Ливерпуль», но теперь я болею за «Сити». Давай, Мармуш, произведи на них впечатление».

O: «Если вы думаете, что он лучше Салаха, то вы просто откровенный расист».

Özlem Doğan: «Он хорош. Я очень рад, что он перешел в «Манчестер Сити». Пеп должен быть доволен этими трансферами. Надеюсь, эти трансферы вернут улыбку на его лицо».

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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