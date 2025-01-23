Довбика поменяли уже в перерыве матча еврокубка

Форвард Ромы Артем Довбик не вышел на второй тайм матча основного этапа Лиги Европы против АЗ Алкмаар (0:0).

Украинского бомбардира заменили в перерыве. В первом тайме не было моментов, которые указывали бы на возможную травму, однако Артем успел получить предупреждение на 35-й минуте, а после этого еще раз опасно участвовал в борьбе.

Артем разбил нос одному из соперников, за что и был предупрежден.

Довбика, который в сезоне забил 11 голов, заменили на Матиаса Суле.

Рома до начала матча занимала 15-е место с 10 набранными очками.