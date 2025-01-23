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  4. Довбика поменяли уже в перерыве матча еврокубка
Лига Европы
23 января 2025, 20:58 | Обновлено 23 января 2025, 21:05
1846
4

Довбика поменяли уже в перерыве матча еврокубка

Артем не вышел на второй тайм

23 января 2025, 20:58 | Обновлено 23 января 2025, 21:05
1846
4
Довбика поменяли уже в перерыве матча еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард Ромы Артем Довбик не вышел на второй тайм матча основного этапа Лиги Европы против АЗ Алкмаар (0:0).

Украинского бомбардира заменили в перерыве. В первом тайме не было моментов, которые указывали бы на возможную травму, однако Артем успел получить предупреждение на 35-й минуте, а после этого еще раз опасно участвовал в борьбе.

Артем разбил нос одному из соперников, за что и был предупрежден.

Довбика, который в сезоне забил 11 голов, заменили на Матиаса Суле.

Рома до начала матча занимала 15-е место с 10 набранными очками.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Joseffsss
Навіщо про це новину робити?
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Alehandro
Не дивно. Чувак тупо півтайму в офсайді простояв
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-3
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