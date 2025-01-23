Довбика поменяли уже в перерыве матча еврокубка
Артем не вышел на второй тайм
Форвард Ромы Артем Довбик не вышел на второй тайм матча основного этапа Лиги Европы против АЗ Алкмаар (0:0).
Украинского бомбардира заменили в перерыве. В первом тайме не было моментов, которые указывали бы на возможную травму, однако Артем успел получить предупреждение на 35-й минуте, а после этого еще раз опасно участвовал в борьбе.
Артем разбил нос одному из соперников, за что и был предупрежден.
Довбика, который в сезоне забил 11 голов, заменили на Матиаса Суле.
Рома до начала матча занимала 15-е место с 10 набранными очками.
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