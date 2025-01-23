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Испания
23 января 2025, 20:40 | Обновлено 23 января 2025, 20:45
658
1

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с ключевым защитником

Араухо получил долгосрочный договор

23 января 2025, 20:40 | Обновлено 23 января 2025, 20:45
658
1
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с ключевым защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Клуб Ла Лиги Барселона объявил о новом контракте с основным центральным защитником Рональдом Араухо, который мог покинуть команду из-за финансовых проблем каталонцев.

Однако игрок подписал новый договор до середины 2031 года, тогда как старый истекал уже летом этого года.

25-летний уругваец в нынешнем сезоне провел лишь 5 матчей, так как недавно восстановился после тяжелой травмы. В прошлом сезоне Араухо провел 37 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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Барселона Рональд Араухо продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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