ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с ключевым защитником

Клуб Ла Лиги Барселона объявил о новом контракте с основным центральным защитником Рональдом Араухо, который мог покинуть команду из-за финансовых проблем каталонцев.

Однако игрок подписал новый договор до середины 2031 года, тогда как старый истекал уже летом этого года.

25-летний уругваец в нынешнем сезоне провел лишь 5 матчей, так как недавно восстановился после тяжелой травмы. В прошлом сезоне Араухо провел 37 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.