Испания23 января 2025, 20:40 | Обновлено 23 января 2025, 20:45
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ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с ключевым защитником
Араухо получил долгосрочный договор
23 января 2025, 20:40 | Обновлено 23 января 2025, 20:45
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Клуб Ла Лиги Барселона объявил о новом контракте с основным центральным защитником Рональдом Араухо, который мог покинуть команду из-за финансовых проблем каталонцев.
Однако игрок подписал новый договор до середины 2031 года, тогда как старый истекал уже летом этого года.
25-летний уругваец в нынешнем сезоне провел лишь 5 матчей, так как недавно восстановился после тяжелой травмы. В прошлом сезоне Араухо провел 37 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Ronald Araujo renews contract with FC Barcelona until 2031! 💙❤️— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 23, 2025
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