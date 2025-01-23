24 января на Rod Laver Arena пройдет полуфинальный матч Aus Open Янник Синнер (Италия, ATP 1) – Бен Шелтон (Сербия, ATP 20). Матч состоится в 10:30 по Киеву.

Янник Синнер

Выход в полуфинал итальянского теннисиста не этом мейджоре был вполне ожидаем, Синнер первая ракетка мира и действующий победитель турнира. Янник уверенно добрался до полуфинала, проблемы были с норвежцем Руне, которого удалось обыграть в четырех сетах.

Итальянец в очередной раз подтверждает, что он очень силен на хардовом покрытии. Его главный конкурент Карлос Алькарас уже вылетел, но остался еще опытный и мотивированный Джокович, да и Зверев серьезный соперник, хотя еще надо Шелтона обыграть.

Отмечу у Синнера отличную технику и сильную выносливость, он как стена, об которую отбиваются все мячи и возвращаются на противоположную половину корта. Итальянец отлично играет, когда подает вторую подачу, это больше половины мячей, от 55 до 80%, в зависимости от матча.

Также можно отметить активность игрока, по количеству виннерсов он уступил только Харри в первом круге, но там соперник очень много ошибался из-за своего агрессивного стиля. Синнер умеет в стрессовых ситуациях обрести спокойствие и выиграть ключевые розыгрыши. Теннисисту всего 23 года, но чувствуется зрелость и высокий игровой интеллект.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Бен Шелтон

Американец уже может оценивать свое выступление, как успешное на этом турнире, выход в полуфинал, это повторение его лучшего результата на шлемах, которого он добился на US Open 2023 года.

Сетка у Шелтона не была самой сложной, он не встретился ни с одним игроком из топ-10, самым высоким по рейтингу был итальянец Лоренцо Музетти, 15-й в классификации, его удалось обыграть в четырех сетах. Американец больше всего провел на корте в последнем матче против еще одного итальянца Лоренцо Сонего, матч продолжался без малого 4 часа, в других случаях он справлялся за менее, чем три часа.

При всем уважении к американцу, о нем нельзя сказать: «этот парень будущая легенда», все-таки Шелтона рано включать в разряд топ-теннисистов. Спортсмен хорошо себя чувствует на задней линии, однако, часто его уровень зависит от настроения, а поведение часто выглядит не чемпионским. Американцу 22 года, нельзя сказать, что «золотые годы» впереди, ведь в этом возрасте Синнер и Алькарас уже берут шлемы.

Очень важна для Шелтона первая подача, в последних трех матчах он попадал первым мячом в корт примерно в 70% случаев, если первая подача проходит, тогда он выигрывает больше 70% розыгрышей, а в некоторых играх эта цифра переваливала за 80%. И все-таки, я считаю, что со «штанов» середняка этот парень еще не вырос, хоть имеет потенциал.

Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

Личные встречи

Теннисисты играли между собой пять раз, в четырех случаях побеждал Синнер. В прошлом сезоне спортсмены пересекались трижды, во всех случаях выигрывал итальянец.

Прогноз

В противостоянии двух молодых теннисистов Синнер большой фаворит, Шелтон может терпеть и бороться до последнего, но для победы над первой ракеткой мира этого не достаточно. На победу итальянца букмекеры дают смешной коэффициент 1,06, против 11 на Шелтона. От американца я ожидаю хотя бы минимального сопротивления, поэтому ставлю на тотал больше 31,5 геймов за 1,65.