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23 января 2025, 19:30 |
765
0

Андрей Шевченко наградил орденом легендарного украинского тренера

Николай Павлов отмечен наградой «Легенда украинского футбола»

23 января 2025, 19:30 |
765
0
Андрей Шевченко наградил орденом легендарного украинского тренера
УАФ. Николай Павлов и Андрей Шевченко

70-летний украинский тренер Николай Павлов получил из рук президента УАФ Андрея Шевченко орден «Легенда украинского футбола».

Николай Петрович – заслуженный тренер Украины, мастер спорта, обладатель полного комплекта медалей чемпионатов Украины и Кубка Украины во главе таких команд, как «Динамо», «Днепр», «Ворскла».

Дважды возглавлял национальную сборную Украины. Подготовил ряд игроков для сборных Украины, в частности, во время работы в «Динамо» работал с Андреем Шевченко, Сергеем Ребровым и Александром Шовковским.

Нагорда «Легенда украинского футбола» учреждена в 2021 году. Ее лауреатами становились Василий Турянчик, Андрей Биба, Анатолий Коньков, Михаил Фоменко, Игорь Беланов, Андрей Шевченко, Олег Блохин, Виталий Кварцяный, Игорь Гатауллин и Сергей Ребров.

Николай Павлов до сих пор работает в футболе. Он почетный президент ФК «Левый Берег», а также возглавляет Всеукраинское объединение тренеров по футболу

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Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко Николай Павлов
Олександр Сільченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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