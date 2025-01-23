Андрей Шевченко наградил орденом легендарного украинского тренера

70-летний украинский тренер Николай Павлов получил из рук президента УАФ Андрея Шевченко орден «Легенда украинского футбола».

Николай Петрович – заслуженный тренер Украины, мастер спорта, обладатель полного комплекта медалей чемпионатов Украины и Кубка Украины во главе таких команд, как «Динамо», «Днепр», «Ворскла».

Дважды возглавлял национальную сборную Украины. Подготовил ряд игроков для сборных Украины, в частности, во время работы в «Динамо» работал с Андреем Шевченко, Сергеем Ребровым и Александром Шовковским.

Нагорда «Легенда украинского футбола» учреждена в 2021 году. Ее лауреатами становились Василий Турянчик, Андрей Биба, Анатолий Коньков, Михаил Фоменко, Игорь Беланов, Андрей Шевченко, Олег Блохин, Виталий Кварцяный, Игорь Гатауллин и Сергей Ребров.

Николай Павлов до сих пор работает в футболе. Он почетный президент ФК «Левый Берег», а также возглавляет Всеукраинское объединение тренеров по футболу