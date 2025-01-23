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Украина. Премьер лига
23 января 2025, 19:52 | Обновлено 23 января 2025, 20:37
1963
0

Молодой форвард Динамо: «После сбора хочу остаться в первой команде»

Герич получил шанс от Шовковского

23 января 2025, 19:52 | Обновлено 23 января 2025, 20:37
1963
0
Молодой форвард Динамо: «После сбора хочу остаться в первой команде»
ФК Динамо Киев. Владислав Герич

Форвард юношеской команды Динамо Владислав Герич получил шанс показать себя на сборе основной команды в Турции. Игрок надеется, что останется с первым составом на вторую часть сезона.

– Как тебе быть в первой команде?

– Конечно, приятно, что присоединился к сборе с первой командой. Это мой первый сбор здесь. Каждую тренировку что-то узнаешь новое, делаешь новое, необычное для себя. Конечно, хотелось бы остаться в первой команде, но пока присоединяюсь к U19.

– Кто тебе больше всего помогает, подсказывает в первой команде?

– Вообще, во время тренировок все игроки подсказывают и помогают. А во время игр так складывается, что чаще Караваев подсказывает, поскольку играю с ним на одном фланге.

– Что для себя нового узнал за тот период, что ты находишься в первой команде?

– Это большой опыт для меня, поскольку каждый день ты учишься, узнаешь что-нибудь новое. Также хочется поблагодарить всех болельщиков, кто поддерживает команду.

– Как оценишь свой первый зимний сбор с первой командой? Насколько доволен собой?

– Стараюсь на все 100, даже на 200 процентов показать все, что умею. Оценивать сбор пока не могу, поскольку он не закончился, нужно во многом работать, всегда есть куда расти и хочется только совершенствоваться.

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Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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