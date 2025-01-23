Молодой форвард Динамо: «После сбора хочу остаться в первой команде»

Форвард юношеской команды Динамо Владислав Герич получил шанс показать себя на сборе основной команды в Турции. Игрок надеется, что останется с первым составом на вторую часть сезона.

– Как тебе быть в первой команде?

– Конечно, приятно, что присоединился к сборе с первой командой. Это мой первый сбор здесь. Каждую тренировку что-то узнаешь новое, делаешь новое, необычное для себя. Конечно, хотелось бы остаться в первой команде, но пока присоединяюсь к U19.

– Кто тебе больше всего помогает, подсказывает в первой команде?

– Вообще, во время тренировок все игроки подсказывают и помогают. А во время игр так складывается, что чаще Караваев подсказывает, поскольку играю с ним на одном фланге.

– Что для себя нового узнал за тот период, что ты находишься в первой команде?

– Это большой опыт для меня, поскольку каждый день ты учишься, узнаешь что-нибудь новое. Также хочется поблагодарить всех болельщиков, кто поддерживает команду.

– Как оценишь свой первый зимний сбор с первой командой? Насколько доволен собой?

– Стараюсь на все 100, даже на 200 процентов показать все, что умею. Оценивать сбор пока не могу, поскольку он не закончился, нужно во многом работать, всегда есть куда расти и хочется только совершенствоваться.