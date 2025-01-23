ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала универсала из Аякса

Клуб Серии A Рома объявил о подписании контракта с универсальным игроком Аякса Девайном Реншем, который может сыграть как в центре обороны, так и на любом из флангов, но действует в основном справа в обороне.

Трансфер обошелся римлянам в 5 миллионов евро, а 22-летний игрок получил контракт до середины 2029 года.

Провел два матча за сборную Нидерландов.

Команда Артема Довбика в чемпионате Италии не проигрывает пять туров кряду и находится на 9-й позиции.

