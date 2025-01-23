ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала универсала из Аякса
Ренш перебрался в римскую команду
Клуб Серии A Рома объявил о подписании контракта с универсальным игроком Аякса Девайном Реншем, который может сыграть как в центре обороны, так и на любом из флангов, но действует в основном справа в обороне.
Трансфер обошелся римлянам в 5 миллионов евро, а 22-летний игрок получил контракт до середины 2029 года.
Провел два матча за сборную Нидерландов.
Команда Артема Довбика в чемпионате Италии не проигрывает пять туров кряду и находится на 9-й позиции.
🤝 Welcome to Roma, Devyne Rensch! 🇳🇱#ASRoma pic.twitter.com/YqbOupsRn0— AS Roma English (@ASRomaEN) January 23, 2025
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