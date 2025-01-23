Англия23 января 2025, 18:10 | Обновлено 23 января 2025, 18:12
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Манчестер Сити разошелся. Клубы АПЛ снова тратят миллионы на новичков
Потратили уже в два раза больше, чем прошлой зимой
23 января 2025, 18:10 | Обновлено 23 января 2025, 18:12
1048
0
Клубы АПЛ за 10 дней до завершения трансферного окна уже потратили 235 миллионов фунтв, что в два раза больше, чем в январе минувшего года.
Значительную часть расходов взял на себя «Манчестер Сити», который из-за кризиса в результатах активно тратит деньги.
Действующий чемпион уже прибрел Омара Мармуша (63 млн фунтов), Абдукадира Хусанова (33,5 млн) и Витора Рейса (29,5 млн), потратив больше, чем все клубы АПЛ в январе прошлого года.
Трансферное окно в АПЛ закрывается 3 февраля.
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