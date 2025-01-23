Манчестер Сити разошелся. Клубы АПЛ снова тратят миллионы на новичков

Клубы АПЛ за 10 дней до завершения трансферного окна уже потратили 235 миллионов фунтв, что в два раза больше, чем в январе минувшего года.

Значительную часть расходов взял на себя «Манчестер Сити», который из-за кризиса в результатах активно тратит деньги.

Действующий чемпион уже прибрел Омара Мармуша (63 млн фунтов), Абдукадира Хусанова (33,5 млн) и Витора Рейса (29,5 млн), потратив больше, чем все клубы АПЛ в январе прошлого года.

Трансферное окно в АПЛ закрывается 3 февраля.