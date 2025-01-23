Еще один европейский чемпионат отказался от VAR. Клубы проголосовали

Клубы двух высших дивизионов чемпионата Норвегии проголосовали за то, чтобы с нового сезона отменить использование системы видеоассистента рефери VAR.

Норвежский чемпионат стал вторым после шведского в Европе, который пришел к такому решению. Окончательно отмену VAR должна утвердить федерация футбола.

Клубы считают, что VAR создает больше проблем, чем решает вопросов.

Ранее клуб АПЛ «Вулверхэмптон» поднимал вопрос об отмене системы в чемпионате Англии, однако представители элитного дивизиона не поддержали эту идею.