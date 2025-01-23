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23 января 2025, 17:22 | Обновлено 23 января 2025, 17:28
1679
3

Еще один европейский чемпионат отказался от VAR. Клубы проголосовали

Норвегия взяла пример с чемпионата Швеции

23 января 2025, 17:22 | Обновлено 23 января 2025, 17:28
1679
3
Еще один европейский чемпионат отказался от VAR. Клубы проголосовали
Getty Images/Global Images Ukraine

Клубы двух высших дивизионов чемпионата Норвегии проголосовали за то, чтобы с нового сезона отменить использование системы видеоассистента рефери VAR.

Норвежский чемпионат стал вторым после шведского в Европе, который пришел к такому решению. Окончательно отмену VAR должна утвердить федерация футбола.

Клубы считают, что VAR создает больше проблем, чем решает вопросов.

Ранее клуб АПЛ «Вулверхэмптон» поднимал вопрос об отмене системы в чемпионате Англии, однако представители элитного дивизиона не поддержали эту идею.

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чемпионат Норвегии по футболу VAR
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 3
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didora
Тут є позитивний момент (Ulefka), як у волейболі, але є і негативний. По перше скільки разів тренер може (брати челендж або повтор) тобто мати спроб? По друге тренери тоді будуть спеціально брати спробу хоч і не треба їм, щоб збити темп гри і для перепочинку (особливо в кінці гри). Як ми всі бачили, що роблять гравці в кінці гри, симулюючи травми і тим самим команди перепочивають і збивають темп. І по третє все рівно вирішують судді по епізоду, що там було чи не було!
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+1
ulefka
Вар має бути - але не в тому вигляді в якому він зараз!Не  судді мають вирішувати брати чи не брати Вар!А конкретно на кожну команду має бути ліміт спроб, і цим правом має скористатись тренер команди в лімітованій кількості!Бо зараз нічого не змінилося!Знову все вирішують судді і корупція нікуди не дінеться!
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0
easterly
Нехай фіфа прийме адекватне рішення по положенню поза грою(офсайд) і тоді вар і нахер не потрібен. Хіба тільки в моментах гарячих порушень на предмет травматизму, і все.
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-1
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