Еще один европейский чемпионат отказался от VAR. Клубы проголосовали
Норвегия взяла пример с чемпионата Швеции
Клубы двух высших дивизионов чемпионата Норвегии проголосовали за то, чтобы с нового сезона отменить использование системы видеоассистента рефери VAR.
Норвежский чемпионат стал вторым после шведского в Европе, который пришел к такому решению. Окончательно отмену VAR должна утвердить федерация футбола.
Клубы считают, что VAR создает больше проблем, чем решает вопросов.
Ранее клуб АПЛ «Вулверхэмптон» поднимал вопрос об отмене системы в чемпионате Англии, однако представители элитного дивизиона не поддержали эту идею.
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