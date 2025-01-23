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Украина. Премьер лига
23 января 2025, 16:31 | Обновлено 23 января 2025, 16:47
630
0

Капитан грузинского клуба попал в заявку Динамо на товарищеский матч

Гиорги Мепаришвили может дебютировать за основу киевской команды

23 января 2025, 16:31 | Обновлено 23 января 2025, 16:47
630
0
Капитан грузинского клуба попал в заявку Динамо на товарищеский матч

23 января киевское «Динамо» встретилось в товарищеском матче с «Лапи» (Косово) на тренировочных сборах в Турции.

В заявку украинского клуба попал грузинский защитник и капитан «Динамо» Тбилиси U-19 Гиорги Мепаришвили. Он прибыл на просмотр, и если его игра понравится тренерскому штабу, тогда с игроком подпишут полноценный контракт.

Футболист присоединился к молодежной команде киевского клуба перед началом сборов, после чего отправился в Турцию с «Динамо» U-19. Грузинский игрок начал матч с «Лапи» на скамейке запасных.

В сезоне 2024/25 Гиорги провел на клубном уровне 15 матчей и забил один гол.

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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