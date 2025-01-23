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Товарищеские матчи
23 января 2025, 16:13 | Обновлено 23 января 2025, 16:14
518
0

ВИДЕО. Волошин увеличил преимущество Динамо в товарищеском матче

Киевский клуб проводит товарищеский матч с «Лапи» в Турции

23 января 2025, 16:13 | Обновлено 23 января 2025, 16:14
518
0
ВИДЕО. Волошин увеличил преимущество Динамо в товарищеском матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Волошин

Киевское «Динамо» на тренировочных сборах в Турции проводит шестой контрольный матч.

Соперником украинского клуба стал футбольный клуб «Лапи», который играет в чемпионате Косово.

Команды вышли на футбольное поле 23 января в 15:00 по киевскому времени.

Местом проведения товарищеского поединка стала арена «Kaya Palazzo stadium» в Белеке (Турция).

На 51-й минуте Волошин отличился в воротах соперника и увеличил преимущество киевского клуба.

Товарищеский матч, 23 января

Динамо Киев – Лапи – 2:0

Гол: Пихаленок, 38 (пен)

Гол: Волошин, 51

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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