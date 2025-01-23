ВИДЕО. Волошин увеличил преимущество Динамо в товарищеском матче
Киевский клуб проводит товарищеский матч с «Лапи» в Турции
Киевское «Динамо» на тренировочных сборах в Турции проводит шестой контрольный матч.
Соперником украинского клуба стал футбольный клуб «Лапи», который играет в чемпионате Косово.
Команды вышли на футбольное поле 23 января в 15:00 по киевскому времени.
Местом проведения товарищеского поединка стала арена «Kaya Palazzo stadium» в Белеке (Турция).
На 51-й минуте Волошин отличился в воротах соперника и увеличил преимущество киевского клуба.
Товарищеский матч, 23 января
Динамо Киев – Лапи – 2:0
Гол: Пихаленок, 38 (пен)
Гол: Волошин, 51
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