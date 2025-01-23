ВИДЕО. Волошин увеличил преимущество Динамо в товарищеском матче

Киевское «Динамо» на тренировочных сборах в Турции проводит шестой контрольный матч.

Соперником украинского клуба стал футбольный клуб «Лапи», который играет в чемпионате Косово.

Команды вышли на футбольное поле 23 января в 15:00 по киевскому времени.

Местом проведения товарищеского поединка стала арена «Kaya Palazzo stadium» в Белеке (Турция).

На 51-й минуте Волошин отличился в воротах соперника и увеличил преимущество киевского клуба.

Товарищеский матч, 23 января

Динамо Киев – Лапи – 2:0

Гол: Пихаленок, 38 (пен)

Гол: Волошин, 51