ВИДЕО. Пихаленок реализовал пенальти и вывел Динамо вперед
Киевский клуб проводит товарищеский матч с «Лапи» в Турции
Киевское «Динамо» на тренировочных сборах в Турции проводит шестой контрольный матч.
Соперником украинского клуба стал футбольный клуб «Лапи», который играет в чемпионате Косово.
Команды вышли на футбольное поле 23 января в 15:00 по киевскому времени.
Местом проведения товарищеского поединка стала арена «Kaya Palazzo stadium» в Белеке (Турция).
На 38-й минуте Пихаленок сумел реализовать пенальти и вывел киевский клуб вперед.
Товарищеский матч, 23 января.
Динамо Киев – Лапи – 1:0
Гол: Пихаленок, 38 (пен)
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