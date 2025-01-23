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Товарищеские матчи
23 января 2025, 15:50 | Обновлено 23 января 2025, 16:08
724
0

ВИДЕО. Пихаленок реализовал пенальти и вывел Динамо вперед

Киевский клуб проводит товарищеский матч с «Лапи» в Турции

23 января 2025, 15:50 | Обновлено 23 января 2025, 16:08
724
0
ВИДЕО. Пихаленок реализовал пенальти и вывел Динамо вперед
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

Киевское «Динамо» на тренировочных сборах в Турции проводит шестой контрольный матч.

Соперником украинского клуба стал футбольный клуб «Лапи», который играет в чемпионате Косово.

Команды вышли на футбольное поле 23 января в 15:00 по киевскому времени.

Местом проведения товарищеского поединка стала арена «Kaya Palazzo stadium» в Белеке (Турция).

На 38-й минуте Пихаленок сумел реализовать пенальти и вывел киевский клуб вперед.

Товарищеский матч, 23 января.

Динамо Киев – Лапи – 1:0

Гол: Пихаленок, 38 (пен)

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Динамо Киев Лапи Подуево учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Александр Пихаленок видео голов и обзор
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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