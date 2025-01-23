Взрослый футбол и травма игрока. Пушич оценил победу Шахтера в ЛЧ
Тренер доволен игрой команды
Тренер Шахтера Марино Пушич в интервью клубному каналу проанализировал победу 2:0 в матче Лиги чемпионов против Бреста.
«Сыграли в очень взрослый футбол, первый тайм практически идеальный, хотя могли забить больше голов. Во втором тайме были дисциплинированными и собранными, и важно, что не пропустили. Заслужили выиграть этот матч».
«На поле выходят те, кто заслуживает. Игроки должны заслужить свой шанс».
«Травма Эгиналду? Выглядит плохо, но через несколько дней мы поймем, серьезна ли эта травма и сможет ли он сыграть против Боруссии Дортмунд».
«Эта была та игра, которую я хочу видеть, ребята заслужили комплименты», – сказал Пушич.
🧡 «Це саме те, що я хочу бачити від команди. Самовіддача гравців була фантастичною» 👏🏻— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 23, 2025
🎙 Емоції Маріно Пушича після перемоги над «Брестом» у Лізі чемпіонів ⭐️#Shakhtar #UCL #ШахтарБрест pic.twitter.com/G5kix6NRYL
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