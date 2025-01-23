Динамо объявило состав на товарищеский матч против Лапи
Команды выйдут на футбольное поле 23 января в 15:00
Киевское «Динамо» сыграет шестой товарищеский матч во время проведения учебно-тренировочных сборов в Турции. Соперником украинского клуба станет футбольный клуб «Лапи», который представляет Косово.
Поединок состоится 23 января на арене «Kaya Palazzo stadium». Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.
Трансляция товарищеского матча состоится на Youtube-канале столичного клуба.
Наставник «Динамо» Александр Шовковский определился со стартовым составом.
Динамо: Бущан, Дячук, Окон, Ярмоленко, Рубчинский, Караваев, Саленко, Герреро, Дубинчак, Брагару, Пихаленок.
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