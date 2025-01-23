Динамо объявило состав на товарищеский матч против Лапи

Киевское «Динамо» сыграет шестой товарищеский матч во время проведения учебно-тренировочных сборов в Турции. Соперником украинского клуба станет футбольный клуб «Лапи», который представляет Косово.

Поединок состоится 23 января на арене «Kaya Palazzo stadium». Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.

Трансляция товарищеского матча состоится на Youtube-канале столичного клуба.

Наставник «Динамо» Александр Шовковский определился со стартовым составом.

Динамо: Бущан, Дячук, Окон, Ярмоленко, Рубчинский, Караваев, Саленко, Герреро, Дубинчак, Брагару, Пихаленок.