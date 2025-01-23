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Кубок Франции
Агено
22.01.2025 18:00 – FT 1 : 3
Дюнкерк
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Франция
23 января 2025, 14:49 | Обновлено 23 января 2025, 15:13
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0

Дюнкерк пробился в 1/8 финала Кубка Франции. Все пары раунда

Поединки следующей стадии турнира пройдут с 4 по 6 февраля

23 января 2025, 14:49 | Обновлено 23 января 2025, 15:13
175
0
Дюнкерк пробился в 1/8 финала Кубка Франции. Все пары раунда
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 января состоялся заключительный матч 1/16 финала Кубка Франции.

Клуб 2-го дивизиона Дюнкерк обыграл представителя 4-й лиги Агено со счетом 4:1.

Определены все пары 1/8 финала, матчи этого раунда пройдут с 4 по 6 февраля

В 1/8 финала Кубка Франции сыграют:

  • Лилль – Дюнкерк [D2]
  • Труа [D2] – Брест
  • Ле-Ман [D3] – ПСЖ
  • Бриошен [D4] – Ницца
  • Тулуза – Генгам [D2]
  • Канн [D4] – Див-Кабург [D5]
  • Страсбург – Анже
  • Бургуен-Жалье [D5] – Реймс

Кубок Франции. 1/16 финала, 22 января

Агено [D4] – Дюнкерк [D2] – 1:3

Голы: Мецгер, 38 – Курте, 75, Скютта, 83, Бамму, 90+7

Все результаты 1/16 финала

Все пары 1/8 финала

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Кубок Франции по футболу Дюнкерк Лилль Труа Брест (Франция) Ле-Ман ПСЖ Ницца Тулуза Генгам Канн Страсбург Анже Реймс статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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