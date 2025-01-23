Франция23 января 2025, 14:49 | Обновлено 23 января 2025, 15:13
175
0
Дюнкерк пробился в 1/8 финала Кубка Франции. Все пары раунда
Поединки следующей стадии турнира пройдут с 4 по 6 февраля
23 января 2025, 14:49 | Обновлено 23 января 2025, 15:13
175
0
Вечером 22 января состоялся заключительный матч 1/16 финала Кубка Франции.
Клуб 2-го дивизиона Дюнкерк обыграл представителя 4-й лиги Агено со счетом 4:1.
Определены все пары 1/8 финала, матчи этого раунда пройдут с 4 по 6 февраля
В 1/8 финала Кубка Франции сыграют:
- Лилль – Дюнкерк [D2]
- Труа [D2] – Брест
- Ле-Ман [D3] – ПСЖ
- Бриошен [D4] – Ницца
- Тулуза – Генгам [D2]
- Канн [D4] – Див-Кабург [D5]
- Страсбург – Анже
- Бургуен-Жалье [D5] – Реймс
Кубок Франции. 1/16 финала, 22 января
Агено [D4] – Дюнкерк [D2] – 1:3
Голы: Мецгер, 38 – Курте, 75, Скютта, 83, Бамму, 90+7
Все результаты 1/16 финала
Все пары 1/8 финала
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 января 2025, 07:11 0
Флоран Малуда показывает пример
Футбол | 23 января 2025, 12:53 5
Уругваец считает, что не заслужил такого к себе отношения
Футбол | 23.01.2025, 06:23
Футбол | 23.01.2025, 01:55
Футбол | 23.01.2025, 16:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.01.2025, 00:03 6
21.01.2025, 19:38 3
22.01.2025, 06:23 1
21.01.2025, 20:23 1
21.01.2025, 23:59 61
22.01.2025, 11:02 2
22.01.2025, 15:45 9