Дюнкерк пробился в 1/8 финала Кубка Франции. Все пары раунда

Вечером 22 января состоялся заключительный матч 1/16 финала Кубка Франции.

Клуб 2-го дивизиона Дюнкерк обыграл представителя 4-й лиги Агено со счетом 4:1.

Определены все пары 1/8 финала, матчи этого раунда пройдут с 4 по 6 февраля

В 1/8 финала Кубка Франции сыграют:

Лилль – Дюнкерк [D2]

Труа [D2] – Брест

Ле-Ман [D3] – ПСЖ

Бриошен [D4] – Ницца

Тулуза – Генгам [D2]

Канн [D4] – Див-Кабург [D5]

Страсбург – Анже

Бургуен-Жалье [D5] – Реймс

Кубок Франции. 1/16 финала, 22 января

Агено [D4] – Дюнкерк [D2] – 1:3

Голы: Мецгер, 38 – Курте, 75, Скютта, 83, Бамму, 90+7

Все результаты 1/16 финала

Все пары 1/8 финала