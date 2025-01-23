Шахтер, обыграв Брест, отпраздновал юбилейную победу в еврокубках

Победа над «Брестом» (2:0) стала 10-й для «Шахтера» в еврокубковых баталиях с командами из Франции. 8 раз горняки брали верх над французами в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 2 – в Лиге чемпионов. 6 викторий оранжево-черные отпраздновали с Мирчей Луческу, по 1-й – с Виктором Носовым, Роберто Де Дзерби, Игором Йовичевичем и Марино Пушичем.

К слову, гол Кевина стал 30-м для «Шахтера» в поединках с французскими клубами (ЛЕ/КУ – 23, ЛЧ – 7). Юбилей отпраздновал и автор второго гола в ворота «Бреста» Георгий Судаков, забивший 30-й мяч в рядах горняков (ЧУ – 24, КУ – 2, ЕК – 4).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 побед Шахтера над командами из Франции в еврокубках

Дата Ранг Стадия Тренер Шахтера Соперник Счет 1. 19.09.1979 КУ 1/32 Виктор НОСОВ Монако 2:1 (д) 2. 01.12.2005 КУ ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Ренн 1:0 (г) 3. 22.02.2007 КУ 1/16 Мирча ЛУЧЕСКУ Нанси 1:0 (г) 4. 09.04.2009 КУ 1/4 Мирча ЛУЧЕСКУ Марсель 2:0 (д) 5. 16.04.2009 КУ 1/4 Мирча ЛУЧЕСКУ Марсель 2:1 (г) 6. 22.10.2009 ЛЕ ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Тулуза 4:0 (д) 7. 05.11.2009 ЛЕ ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Тулуза 2:0 (г) 8. 17.08.2021 ЛЧ КР4 Роберто ДЕ ДЗЕРБИ Монако 1:0 (г) 9. 16.02.2023 ЛЕ 1/16 Игор ЙОВИЧЕВИЧ Ренн 2:1 (д) 10. 22.01.2024 ЛЧ ОТ Марино ПУШИЧ Брест 2:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.