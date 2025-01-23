Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер, обыграв Брест, отпраздновал юбилейную победу в еврокубках
Лига чемпионов
23 января 2025, 13:00 | Обновлено 23 января 2025, 13:05
177
0

Шахтер, обыграв Брест, отпраздновал юбилейную победу в еврокубках

Горняки 10-й раз взяли верх над французами в еврокубках

23 января 2025, 13:00 | Обновлено 23 января 2025, 13:05
177
0
Шахтер, обыграв Брест, отпраздновал юбилейную победу в еврокубках
ФК Шахтер

Победа над «Брестом» (2:0) стала 10-й для «Шахтера» в еврокубковых баталиях с командами из Франции. 8 раз горняки брали верх над французами в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 2 – в Лиге чемпионов. 6 викторий оранжево-черные отпраздновали с Мирчей Луческу, по 1-й – с Виктором Носовым, Роберто Де Дзерби, Игором Йовичевичем и Марино Пушичем.

К слову, гол Кевина стал 30-м для «Шахтера» в поединках с французскими клубами (ЛЕ/КУ – 23, ЛЧ – 7). Юбилей отпраздновал и автор второго гола в ворота «Бреста» Георгий Судаков, забивший 30-й мяч в рядах горняков (ЧУ – 24, КУ – 2, ЕК – 4).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 побед Шахтера над командами из Франции в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Тренер Шахтера

Соперник

Счет

1.

19.09.1979

КУ

1/32

Виктор НОСОВ

Монако

2:1 (д)

2.

01.12.2005

КУ

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Ренн

1:0 (г)

3.

22.02.2007

КУ

1/16

Мирча ЛУЧЕСКУ

Нанси

1:0 (г)

4.

09.04.2009

КУ

1/4

Мирча ЛУЧЕСКУ

Марсель

2:0 (д)

5.

16.04.2009

КУ

1/4

Мирча ЛУЧЕСКУ

Марсель

2:1 (г)

6.

22.10.2009

ЛЕ

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Тулуза

4:0 (д)

7.

05.11.2009

ЛЕ

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Тулуза

2:0 (г)

8.

17.08.2021

ЛЧ

КР4

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

Монако

1:0 (г)

9.

16.02.2023

ЛЕ

1/16

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Ренн

2:1 (д)

10.

22.01.2024

ЛЧ

ОТ

Марино ПУШИЧ

Брест

2:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

По теме:
Мартинес – лучший бомбардир Интера в Лиге чемпионов
ВИДЕО. «Шахтер – это семья». Сикан попрощался с клубом
«Если бы Шахтер додавил ПСВ и Болонью». Экс-игрок горняков – о матче ЛЧ
цифры и факты Шахтер Донецк Лига чемпионов
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
Футбол | 23 января 2025, 09:56 7
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы

Валерия Гусева впечатляет

Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
Бокс | 23 января 2025, 09:00 0
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика

Больше всех заработал Конор Макгрегор

ВИНИСИУС: «Хотим помочь Мбаппе стать лучшим»
Футбол | 23.01.2025, 12:28
ВИНИСИУС: «Хотим помочь Мбаппе стать лучшим»
ВИНИСИУС: «Хотим помочь Мбаппе стать лучшим»
Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию
Футбол | 22.01.2025, 20:20
Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию
Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
Футбол | 23.01.2025, 01:55
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
21.01.2025, 19:38 3
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. В хевивейте определится претендент на титул чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. В хевивейте определится претендент на титул чемпиона мира
21.01.2025, 12:14
Бокс
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
22.01.2025, 15:45 9
Футбол
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
22.01.2025, 07:43 4
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
21.01.2025, 09:15 3
Бокс
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
21.01.2025, 12:18 3
Теннис
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
22.01.2025, 06:23 1
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
23.01.2025, 06:23 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем