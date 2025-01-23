Шахтер, обыграв Брест, отпраздновал юбилейную победу в еврокубках
Горняки 10-й раз взяли верх над французами в еврокубках
Победа над «Брестом» (2:0) стала 10-й для «Шахтера» в еврокубковых баталиях с командами из Франции. 8 раз горняки брали верх над французами в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 2 – в Лиге чемпионов. 6 викторий оранжево-черные отпраздновали с Мирчей Луческу, по 1-й – с Виктором Носовым, Роберто Де Дзерби, Игором Йовичевичем и Марино Пушичем.
К слову, гол Кевина стал 30-м для «Шахтера» в поединках с французскими клубами (ЛЕ/КУ – 23, ЛЧ – 7). Юбилей отпраздновал и автор второго гола в ворота «Бреста» Георгий Судаков, забивший 30-й мяч в рядах горняков (ЧУ – 24, КУ – 2, ЕК – 4).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 побед Шахтера над командами из Франции в еврокубках
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер Шахтера
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
19.09.1979
|
КУ
|
1/32
|
Виктор НОСОВ
|
Монако
|
2:1 (д)
|
2.
|
01.12.2005
|
КУ
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Ренн
|
1:0 (г)
|
3.
|
22.02.2007
|
КУ
|
1/16
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Нанси
|
1:0 (г)
|
4.
|
09.04.2009
|
КУ
|
1/4
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Марсель
|
2:0 (д)
|
5.
|
16.04.2009
|
КУ
|
1/4
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Марсель
|
2:1 (г)
|
6.
|
22.10.2009
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Тулуза
|
4:0 (д)
|
7.
|
05.11.2009
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Тулуза
|
2:0 (г)
|
8.
|
17.08.2021
|
ЛЧ
|
КР4
|
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ
|
Монако
|
1:0 (г)
|
9.
|
16.02.2023
|
ЛЕ
|
1/16
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Ренн
|
2:1 (д)
|
10.
|
22.01.2024
|
ЛЧ
|
ОТ
|
Марино ПУШИЧ
|
Брест
|
2:0 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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