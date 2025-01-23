Матвиенко cыграл юбилейный матч в еврокубках
Игра с «Брестом» стала юбилейной и для Дмитрия Крыськива
Поединок с «Брестом» (2:0) стал 60-м в еврокубковой карьере 28-летнего защитника «Шахтера» Николая Матвиенко. 41 встречу он отыграл в Лиге чемпионов, в том числе 37 – в основном турнире, и 19 – в Лиге Европы. 20 раз выпускал Николая на поле Луиш Каштру, 13 – Марино Пушич, 10 – Игор Йовичевич, по 8 – Роберто Де Дзерби и Паулу Фонсека, 1 – Патрик ван Леувен. В матчах с участием Матвиенко «Шахтер» одержал 21 победу, 16 встреч завершил вничью, 23 проиграл, 83 мяча забил, 110 пропустил.
К слову, игра с «Брестом» оказалась юбилейной и для 24-летнего хавбека горняков Дмитрия Крыськива – 100-й в карьере на клубном уровне. 77 матче он провел в чемпионатах Украины, 17 – в еврокубках и 6 – в Кубке Украины. 82 встречи Дмитрий отыграл за «Шахтер» и 18 за «Металлист 1925».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Николая Матвиенко в еврокубках
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
24.11.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Коньяспор
|
4:0 (д)
|
10-й
|
01.10.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Аталанта
|
2:1 (г)
|
20-й
|
17.08.2020
|
ЛЕ
|
1/2
|
Интер
|
0:5 (н)
|
30-й
|
20.08.2021
|
ЛЧ
|
КР3
|
Генк
|
2:1 (д)
|
40-й
|
11.10.2022
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Реал
|
1:1 (д)
|
50-й
|
28.11.2023
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Антверпен
|
1:0 (д)
|
60-й
|
22.01.2025
|
ЛЧ
|
ОТ
|
Брест
|
2:0 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР3 - третий квалификационный раунд;
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