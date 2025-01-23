Матвиенко cыграл юбилейный матч в еврокубках

Поединок с «Брестом» (2:0) стал 60-м в еврокубковой карьере 28-летнего защитника «Шахтера» Николая Матвиенко. 41 встречу он отыграл в Лиге чемпионов, в том числе 37 – в основном турнире, и 19 – в Лиге Европы. 20 раз выпускал Николая на поле Луиш Каштру, 13 – Марино Пушич, 10 – Игор Йовичевич, по 8 – Роберто Де Дзерби и Паулу Фонсека, 1 – Патрик ван Леувен. В матчах с участием Матвиенко «Шахтер» одержал 21 победу, 16 встреч завершил вничью, 23 проиграл, 83 мяча забил, 110 пропустил.

К слову, игра с «Брестом» оказалась юбилейной и для 24-летнего хавбека горняков Дмитрия Крыськива – 100-й в карьере на клубном уровне. 77 матче он провел в чемпионатах Украины, 17 – в еврокубках и 6 – в Кубке Украины. 82 встречи Дмитрий отыграл за «Шахтер» и 18 за «Металлист 1925».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Николая Матвиенко в еврокубках

Матч Дата Ранг Стадия Соперник Счет 1-й 24.11.2016 ЛЕ ГТ Коньяспор 4:0 (д) 10-й 01.10.2019 ЛЧ ГТ Аталанта 2:1 (г) 20-й 17.08.2020 ЛЕ 1/2 Интер 0:5 (н) 30-й 20.08.2021 ЛЧ КР3 Генк 2:1 (д) 40-й 11.10.2022 ЛЧ ГТ Реал 1:1 (д) 50-й 28.11.2023 ЛЧ ГТ Антверпен 1:0 (д) 60-й 22.01.2025 ЛЧ ОТ Брест 2:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР3 - третий квалификационный раунд;