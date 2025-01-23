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Лига чемпионов
23 января 2025, 12:28 | Обновлено 23 января 2025, 12:50
95
2

Матвиенко cыграл юбилейный матч в еврокубках

Игра с «Брестом» стала юбилейной и для Дмитрия Крыськива

23 января 2025, 12:28 | Обновлено 23 января 2025, 12:50
95
2
Матвиенко cыграл юбилейный матч в еврокубках
ФК Шахтер. Николай Матвиенко (справа)

Поединок с «Брестом» (2:0) стал 60-м в еврокубковой карьере 28-летнего защитника «Шахтера» Николая Матвиенко. 41 встречу он отыграл в Лиге чемпионов, в том числе 37 – в основном турнире, и 19 – в Лиге Европы. 20 раз выпускал Николая на поле Луиш Каштру, 13 – Марино Пушич, 10 – Игор Йовичевич, по 8 – Роберто Де Дзерби и Паулу Фонсека, 1 – Патрик ван Леувен. В матчах с участием Матвиенко «Шахтер» одержал 21 победу, 16 встреч завершил вничью, 23 проиграл, 83 мяча забил, 110 пропустил.

К слову, игра с «Брестом» оказалась юбилейной и для 24-летнего хавбека горняков Дмитрия Крыськива – 100-й в карьере на клубном уровне. 77 матче он провел в чемпионатах Украины, 17 – в еврокубках и 6 – в Кубке Украины. 82 встречи Дмитрий отыграл за «Шахтер» и 18 за «Металлист 1925».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Николая Матвиенко в еврокубках

Матч

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1-й

24.11.2016

ЛЕ

ГТ

Коньяспор

4:0 (д)

10-й

01.10.2019

ЛЧ

ГТ

Аталанта

2:1 (г)

20-й

17.08.2020

ЛЕ

1/2

Интер

0:5 (н)

30-й

20.08.2021

ЛЧ

КР3

Генк

2:1 (д)

40-й

11.10.2022

ЛЧ

ГТ

Реал

1:1 (д)

50-й

28.11.2023

ЛЧ

ГТ

Антверпен

1:0 (д)

60-й

22.01.2025

ЛЧ

ОТ

Брест

2:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР3 - третий квалификационный раунд;

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Перець
назва статті повинна бути  Матвієнко -привозить кожну гру
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