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  4. Бражко – 23. Динамо и УАФ поздравили полузащитника с Днем рождения
Украина. Премьер лига
23 января 2025, 19:43 | Обновлено 23 января 2025, 20:12
169
1

Бражко – 23. Динамо и УАФ поздравили полузащитника с Днем рождения

23 января – праздничный день для игрока

23 января 2025, 19:43 | Обновлено 23 января 2025, 20:12
169
1
Бражко – 23. Динамо и УАФ поздравили полузащитника с Днем рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

23 января полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Владимир Бражко отмечает свое 23-летие.

В социальных сетях игрок получил приветствие от киевского клуба, а также от Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«В этот праздничный день желаем Владимиру крепкого здоровья, семейного уюта, мира, успехов и новых достижений. И, конечно, скорейшая Победа над врагом и возвращение к привычной жизни без войны и взрывов», – написано на официальном сайте «Динамо».

Владимир является воспитанником запорожского «Металлурга», однако в возрасте 13 лет футболист перебрался в академию «Динамо». С этого времени Бражко прошел все уровни молодежных команд. Отыграв сезон-2022/23 в аренде в луганской «Заре», полузащитник закрепился в основном составе киевлян.

На счету футболиста 55 матчей за «бело-синих», в которых были забиты восемь мячей и оформлены десять голевых передач.

К тому же, в 2024 году Бражко дебютировал за национальную команду Украины. На сегодняшний день в активе футболиста восемь поединков за сборную.

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Андрій Вітренко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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_9Quantum19_
То Брижаку... Пардон, Бражку ще трошки досвіду додалося... Незрозуміло, чому він досі в "ДК" сидить. Перейшов би в умовний "Чорноморець" або "Вільяреал" на правах вільного агента. На біса занапащувати і надалі свою кар'єру у ДК?
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