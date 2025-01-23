Бражко – 23. Динамо и УАФ поздравили полузащитника с Днем рождения

23 января полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Владимир Бражко отмечает свое 23-летие.

В социальных сетях игрок получил приветствие от киевского клуба, а также от Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«В этот праздничный день желаем Владимиру крепкого здоровья, семейного уюта, мира, успехов и новых достижений. И, конечно, скорейшая Победа над врагом и возвращение к привычной жизни без войны и взрывов», – написано на официальном сайте «Динамо».

Владимир является воспитанником запорожского «Металлурга», однако в возрасте 13 лет футболист перебрался в академию «Динамо». С этого времени Бражко прошел все уровни молодежных команд. Отыграв сезон-2022/23 в аренде в луганской «Заре», полузащитник закрепился в основном составе киевлян.

На счету футболиста 55 матчей за «бело-синих», в которых были забиты восемь мячей и оформлены десять голевых передач.

К тому же, в 2024 году Бражко дебютировал за национальную команду Украины. На сегодняшний день в активе футболиста восемь поединков за сборную.