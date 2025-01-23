ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал форварда за 75 млн евро

Английский «Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с египетским футболистом Омаром Мармушем – об этом сообщил официальный сайт клуба.

«25-летний египетский нападающий завершил переход в наш клуб – соглашение рассчитано на четыре с половиной года. Это означает, что Омар останется в клубе до лета 2029 года. Один из самых востребованных молодых игроков в европейском футболе, Мармуш также способен играть на любом фланге атаки», – сообщила пресс-служба клуба.

Известный инсайдер Фабрицио Романо ранее сообщал, что «Манчестер Сити» заплатит немецкому «Айнтрахту» 75 млн евро и 5 млн евро бонусами.

В этом сезоне Омар Мармуш провел 17 матчей в Бундеслиге, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач. Кроме того, 25-летний нападающий имеет солидный опыт выступлений за национальную сборную Египта (35 поединков).