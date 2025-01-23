ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал форварда за 75 млн евро
Омар Мармуш и английский клуб договорились о сотрудничестве до лета 2029 года
Английский «Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с египетским футболистом Омаром Мармушем – об этом сообщил официальный сайт клуба.
«25-летний египетский нападающий завершил переход в наш клуб – соглашение рассчитано на четыре с половиной года. Это означает, что Омар останется в клубе до лета 2029 года. Один из самых востребованных молодых игроков в европейском футболе, Мармуш также способен играть на любом фланге атаки», – сообщила пресс-служба клуба.
Известный инсайдер Фабрицио Романо ранее сообщал, что «Манчестер Сити» заплатит немецкому «Айнтрахту» 75 млн евро и 5 млн евро бонусами.
В этом сезоне Омар Мармуш провел 17 матчей в Бундеслиге, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач. Кроме того, 25-летний нападающий имеет солидный опыт выступлений за национальную сборную Египта (35 поединков).
City's Egyptian Prince 🇪🇬👑 pic.twitter.com/IQU2OWr9ML— Manchester City (@ManCity) January 23, 2025
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