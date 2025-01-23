ФОТО. Экс-звезда футбола служит в армии. Получил офицерское звание
Флоран Малуда показывает пример
Бывший футболист «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда получил звание офицера во французской армии, пройдя специальную программу французского парламента.
Обладатель Лиги чемпионов 2011/12 прошел сборы в тропических лесах Амазонии в составе гражданского резерва 3-го лесного пехотного полка.
У Малуда особая миссия – популяризация службы. Он прошел специальную программу, которую французский парламент описывает как:
«Систему, которая позволяет гражданским лицам (часто признанным в своих отраслях) делать добровольный вклад в продвижение ценностей и миссий военного учреждения, не будучи при этом военнослужащими».
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«Пересекая Амазонку на своей родине, я имел возможность пройти посвящение во время курса CEFE Authorities 3-го REI в Экваториальном лесном тренировочном центре. Спасибо за этот момент сплоченности и за эти ценности командного духа перед лицом трудностей. Это важнейшие ценности в спорте высокого уровня», – написал Малуда в Instagram.
По итогам сборов Флоран получил звание офицера.
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