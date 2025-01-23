Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Украины ждет реформа. Поручено подготовить предложения
Кубок Украины
23 января 2025, 06:11 | Обновлено 23 января 2025, 06:20
378
0

Кубок Украины ждет реформа. Поручено подготовить предложения

Исполком УАФ принял интересное решение

23 января 2025, 06:11 | Обновлено 23 января 2025, 06:20
378
0
Кубок Украины ждет реформа. Поручено подготовить предложения
УАФ

21 января Исполнительный комитет УАФ принял важное решение по Кубку Украины.

Поручено Дирекции по подготовке и проведению Кубка Украины по футболу проработать и предоставить на рассмотрение исполнительному комитету предложения по новым форматам проведения Кубка Украины по футболу в сезоне 2025/26

Администрации УАФ поручено обработать и предоставить на рассмотрение исполнительному комитету предложения по новому дизайну переходного приза Кубка Украины по футболу.

Таким образом, не исключено, что Кубок Украины ожидает реформа со следующего сезона.

В 1/4 финала Кубка Украины 2024/25 сыграют: Александрия – Шахтер Донецк, Рух Львов – Динамо Киев, Буковина Черновцы – Виктория Сумы, Верес Ровно – Полесье Житомир.

Четвертьфинальные поединки пройдут весной 2025 года, базовый день – 2 апреля. Полуфиналы пройдут 23 апреля. Финал Кубка Украины 2024/25 запланирован на 14 мая 2025 года, место проведения определит Исполком УАФ.

По теме:
Источник: исполком УАФ утвердил тренеров юношеских сборных Украины
ФОТО. Исполком УАФ принял несколько важных решений
Исполком УАФ принял решение о проведении Конгресса, названа дата
исполком УАФ Украинская ассоциация футбола Кубок Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
Бокс | 22 января 2025, 09:04 4
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике

Наоя Иноуэ высказался об украинском боксере

Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Футбол | 22 января 2025, 08:24 8
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча

Француз считает, что Андреса Иньесту ограбили в 2010 году

Цыганков не удивил. Известны оценки матча Лиги чемпионов Милан – Жирона
Футбол | 23.01.2025, 01:25
Цыганков не удивил. Известны оценки матча Лиги чемпионов Милан – Жирона
Цыганков не удивил. Известны оценки матча Лиги чемпионов Милан – Жирона
АЗ Алкмаар – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 23.01.2025, 06:21
АЗ Алкмаар – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
АЗ Алкмаар – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФОТО. Ярослава Магучих реализовала первую мечту в 2025. Вот что сделала
Другие виды | 22.01.2025, 11:02
ФОТО. Ярослава Магучих реализовала первую мечту в 2025. Вот что сделала
ФОТО. Ярослава Магучих реализовала первую мечту в 2025. Вот что сделала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
22.01.2025, 00:03 6
Бокс
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
22.01.2025, 07:48 10
Бокс
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
21.01.2025, 20:23 1
Футбол
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
21.01.2025, 11:58 2
Футбол
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
21.01.2025, 19:38 3
Хоккей
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
22.01.2025, 19:25 6
Хоккей
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
21.01.2025, 11:21 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем