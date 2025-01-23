Кубок Украины ждет реформа. Поручено подготовить предложения

21 января Исполнительный комитет УАФ принял важное решение по Кубку Украины.

Поручено Дирекции по подготовке и проведению Кубка Украины по футболу проработать и предоставить на рассмотрение исполнительному комитету предложения по новым форматам проведения Кубка Украины по футболу в сезоне 2025/26

Администрации УАФ поручено обработать и предоставить на рассмотрение исполнительному комитету предложения по новому дизайну переходного приза Кубка Украины по футболу.

Таким образом, не исключено, что Кубок Украины ожидает реформа со следующего сезона.

В 1/4 финала Кубка Украины 2024/25 сыграют: Александрия – Шахтер Донецк, Рух Львов – Динамо Киев, Буковина Черновцы – Виктория Сумы, Верес Ровно – Полесье Житомир.

Четвертьфинальные поединки пройдут весной 2025 года, базовый день – 2 апреля. Полуфиналы пройдут 23 апреля. Финал Кубка Украины 2024/25 запланирован на 14 мая 2025 года, место проведения определит Исполком УАФ.