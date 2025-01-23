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Турция
23 января 2025, 01:15 | Обновлено 23 января 2025, 01:23
199
0

«Освободил место». Фанаты о переходе Даниила Сикана в Трабзонспор

Трабзонспор подписал украинского форварда Даниила Сикана из Шахтера

23 января 2025, 01:15 | Обновлено 23 января 2025, 01:23
199
0
«Освободил место». Фанаты о переходе Даниила Сикана в Трабзонспор
ФК Трабзонспор

22 января турецкий клуб «Трабзонспор» официально объявил о переходе 23-летнего форварда сборной Украины Даниила Сикана из Шахтера. Он заключил контракт с клубом на 4,5 года.

Трансфер оценивается в сумму от шести до десяти миллионов евро. Сикан выступал за «Шахтер» с января 2019 года, проведя 115 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 9 ассистов. За это время он трижды становился чемпионом Украины и выигрывал Кубок и Суперкубок Украины.

Большая часть фанатов «Шахтера» положительно восприняла переход Сикана в «Трабзонспор», но некоторые переживают за его будущее в Турции.

Angelina: «Удачи ему в новом клубе».

Kovalik.stanislav: «Жаль, что уходит, еще и в «Трабзонспор». Хотелось его где-то в топ-5 лигах или хотя бы в лиге Португалии или Эредивизи».

Mykyta._.kiyko: «Спасибо за гол «Барсе» и практически золотой гол «Заре» в прошлом сезоне. Удачи в «Трабзонcпоре».

Bespalov.official: «Давно пора, нужно было уйти в начале сезона. Я думаю за больше можно было продать. Пересидел это мое мнение».

Mr.neverbeen: «Спасибо, что ушел!».

Roma: «Освободил место для бразильца».

Rina: «Ну, надеюсь, этот трансфер пойдет ему только на пользу, удачи ему в новом клубе».

Arkalit Alja: «И без Сикана все будет хорошо».

Болельщики «Трабзонспора» тепло встретили нового игрока, надеясь, что он проявит себя как можно скорее в их команде, и один фанат написал комментарий на украинском с приветствиями.

H.Emre: «Нападающий под номером 14?».

Mustafa Şahin: «Видно, что у него есть чемпионские амбиции. Я не удивлюсь, если он забьет три в первом же матче».

C: «Мы хотим Зубкова».

Trabzonbook: «Добро пожаловать, Сикан! Новая буря Черного моря пришла добавить силы «Трабзонспору»! Пусть соперники волнуются, ведь мы теперь еще сильнее!».

Sacit: «У этого парня есть талант. Центральный форвард с потенциалом. Хладнокровный и сильный. В его контракте добавьте клаусулу на выкуп за 20 миллионов евро. Это условие обязательно должно быть».

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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