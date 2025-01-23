Минимальная победа на Сан-Сиро. Статистика матча: Милан – Жирона

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Сан-Сиро» состоялась встреча между «Миланом» и «Жироной». Поединок завершился минимальной победой хозяев поля (1:0). Единственным забитым мячом отметился Рафаэль Леау.

Статистика

Милан – Жирона

Владение мячом: 42% – 58%

Ожидаемые голы (xG): 1.37 – 0.90

Большие шансы: 2 – 3

Удары по воротам: 17 – 11

Удары в створ ворот: 5 – 4

Сейвы: 4 – 4

Угловые: 6 – 3

Фолы: 12 – 18

Передачи: 392 – 535

Точные передачи: 344 – 481

Отборы мяча: 15 – 21

Штрафные удары: 18 – 12

Желтые карточки: 2 – 2

«Милан» находится на шестом месте с 15 очками в турнирной таблице Лиги чемпионов (5 побед, 0 ничьих, 2 поражения). «Жирона» занимает 31-ю строчку с 3 очками (1 победа, 0 ничьих, 6 поражений).