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Лига чемпионов
23 января 2025, 01:17 | Обновлено 23 января 2025, 01:20
36
0

Минимальная победа на Сан-Сиро. Статистика матча: Милан – Жирона

Хозяева поля одержали победу, забив один гол (1:0)

23 января 2025, 01:17 | Обновлено 23 января 2025, 01:20
36
0
Минимальная победа на Сан-Сиро. Статистика матча: Милан – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Сан-Сиро» состоялась встреча между «Миланом» и «Жироной». Поединок завершился минимальной победой хозяев поля (1:0). Единственным забитым мячом отметился Рафаэль Леау.

Статистика

Милан – Жирона

  • Владение мячом: 42% – 58%
  • Ожидаемые голы (xG): 1.37 – 0.90
  • Большие шансы: 2 – 3
  • Удары по воротам: 17 – 11
  • Удары в створ ворот: 5 – 4
  • Сейвы: 4 – 4
  • Угловые: 6 – 3
  • Фолы: 12 – 18
  • Передачи: 392 – 535
  • Точные передачи: 344 – 481
  • Отборы мяча: 15 – 21
  • Штрафные удары: 18 – 12
  • Желтые карточки: 2 – 2

«Милан» находится на шестом месте с 15 очками в турнирной таблице Лиги чемпионов (5 побед, 0 ничьих, 2 поражения). «Жирона» занимает 31-ю строчку с 3 очками (1 победа, 0 ничьих, 6 поражений).

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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