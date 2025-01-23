Лига чемпионов23 января 2025, 01:17 | Обновлено 23 января 2025, 01:20
36
0
Минимальная победа на Сан-Сиро. Статистика матча: Милан – Жирона
Хозяева поля одержали победу, забив один гол (1:0)
23 января 2025, 01:17 | Обновлено 23 января 2025, 01:20
36
0
22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Сан-Сиро» состоялась встреча между «Миланом» и «Жироной». Поединок завершился минимальной победой хозяев поля (1:0). Единственным забитым мячом отметился Рафаэль Леау.
Статистика
Милан – Жирона
- Владение мячом: 42% – 58%
- Ожидаемые голы (xG): 1.37 – 0.90
- Большие шансы: 2 – 3
- Удары по воротам: 17 – 11
- Удары в створ ворот: 5 – 4
- Сейвы: 4 – 4
- Угловые: 6 – 3
- Фолы: 12 – 18
- Передачи: 392 – 535
- Точные передачи: 344 – 481
- Отборы мяча: 15 – 21
- Штрафные удары: 18 – 12
- Желтые карточки: 2 – 2
«Милан» находится на шестом месте с 15 очками в турнирной таблице Лиги чемпионов (5 побед, 0 ничьих, 2 поражения). «Жирона» занимает 31-ю строчку с 3 очками (1 победа, 0 ничьих, 6 поражений).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 22 января 2025, 05:37 2
Мэдисон Киз дала короткое флеш-интервью на корте после игры с Элиной на мейджоре
Футбол | 22 января 2025, 21:42 160
«Горняки» в хорошем стиле разобрались с «пиратами»
Футбол | 23.01.2025, 00:03
Бокс | 22.01.2025, 07:48
Бокс | 22.01.2025, 09:04
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.01.2025, 09:15 2
21.01.2025, 23:59 61
21.01.2025, 19:29 462
21.01.2025, 20:23 1
21.01.2025, 19:38 3
22.01.2025, 00:03 6