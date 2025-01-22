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Лига чемпионов
22 января 2025, 23:51 | Обновлено 23 января 2025, 00:06
71
0

ВИДЕО. Жоау Невеш вывел ПСЖ вперед, Гонсалу Рамуш поставил точку

Зрители увидели супертриллер в матче 7-го тура Лиги чемпионов

22 января 2025, 23:51 | Обновлено 23 января 2025, 00:06
71
0
ВИДЕО. Жоау Невеш вывел ПСЖ вперед, Гонсалу Рамуш поставил точку
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Невеш

22 января в 22:00 проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Французский клуб ПСЖ встречается с английской командой Манчестер Сити.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Игра проходит на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Жоау Невеш вывел ПСЖ вперед, Гонсалу Рамуш поставил точку.

Лига чемпионов. 7-й тур, 22 января

ПСЖ – Манчестер Сити – 4:2 (идет 2-й тайм)

Голы: Дембеле, 56, Баркола, 61, Жоау Невеш, 78, Гонсалу Рамуш, 90+6 – Грилиш, 50, Холанд, 53

ГОЛ! 3:2. Жоау Невеш, 78 мин

ГОЛ! 4:2. Гонсалу Рамуш, 90+6 мин

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Жоау Невеш Манчестер Сити ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов ПСЖ - Манчестер Сити Гонсалу Рамуш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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