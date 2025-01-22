ВИДЕО. Жоау Невеш вывел ПСЖ вперед, Гонсалу Рамуш поставил точку
Зрители увидели супертриллер в матче 7-го тура Лиги чемпионов
22 января в 22:00 проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов 2024/25.
Французский клуб ПСЖ встречается с английской командой Манчестер Сити.
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Игра проходит на стадионе Парк де Пренс в Париже.
Жоау Невеш вывел ПСЖ вперед, Гонсалу Рамуш поставил точку.
Лига чемпионов. 7-й тур, 22 января
ПСЖ – Манчестер Сити – 4:2 (идет 2-й тайм)
Голы: Дембеле, 56, Баркола, 61, Жоау Невеш, 78, Гонсалу Рамуш, 90+6 – Грилиш, 50, Холанд, 53
ГОЛ! 3:2. Жоау Невеш, 78 мин
ГОЛ! 4:2. Гонсалу Рамуш, 90+6 мин
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