ВИДЕО. Еще один дубль. Реал продолжает издевательства над РБ Зальцбургом
Забитым мячом отметился Винисиус Жуниор
22-го января в 22:00 стартовал матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Зальцбургом».
Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
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Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор оформил дубль в ворота «РБ Зальцбурга» на 77-й минуте.
Лига чемпионов. 7-й тур. 22 января
Реал – РБ Зальцбург – 5:0 (матч продолжается)
Голы: Родриго, 23, 34, Мбаппе, 48, Винисиус, 55, 77
ВИДЕО. Еще один дубль. Реал продолжает издевательства над РБ Зальцбургом
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