ВИДЕО. ПСЖ отыгрался. Дембеле и Баркола установили равновесие в игре с Сити

22 января в 22:00 проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Французский клуб ПСЖ встречается с английской командой Манчестер Сити.

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Игра проходит на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Усман Дембеле и Брэдли Баркола отыграли два мяча, ничья 2:2 во втором тайме.

Лига чемпионов. 7-й тур, 22 января

ПСЖ – Манчестер Сити – 2:2 (идет 2-й тайм)

Голы: Дембеле, 56, Баркола, 61 – Грилиш, 50, Холанд, 53

ГОЛ! 1:2. Усман Дембеле, 56 мин

ГОЛ! 2:2. Брэдли Баркола, 61 мин