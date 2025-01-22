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Лига чемпионов
22 января 2025, 23:29 | Обновлено 23 января 2025, 00:07
212
0

ВИДЕО. ПСЖ отыгрался. Дембеле и Баркола установили равновесие в игре с Сити

Два гола отыграл французский клуб в суперматче 7-го тура Лиги чемпионов

22 января 2025, 23:29 | Обновлено 23 января 2025, 00:07
212
0
ВИДЕО. ПСЖ отыгрался. Дембеле и Баркола установили равновесие в игре с Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

22 января в 22:00 проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Французский клуб ПСЖ встречается с английской командой Манчестер Сити.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Игра проходит на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Усман Дембеле и Брэдли Баркола отыграли два мяча, ничья 2:2 во втором тайме.

Лига чемпионов. 7-й тур, 22 января

ПСЖ – Манчестер Сити – 2:2 (идет 2-й тайм)

Голы: Дембеле, 56, Баркола, 61 – Грилиш, 50, Холанд, 53

ГОЛ! 1:2. Усман Дембеле, 56 мин

ГОЛ! 2:2. Брэдли Баркола, 61 мин

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Манчестер Сити ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов ПСЖ - Манчестер Сити Брэдли Баркола Усман Дембеле
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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