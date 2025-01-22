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Лига чемпионов
22 января 2025, 23:21 | Обновлено 22 января 2025, 23:40
161
0

ВИДЕО. Избиение продолжается. Реал забил четвертый гол РБ Зальцбургу

Забитым мячом отметился Винисиус Жуниор

22 января 2025, 23:21 | Обновлено 22 января 2025, 23:40
161
0
ВИДЕО. Избиение продолжается. Реал забил четвертый гол РБ Зальцбургу
Getty Images/Global Images Ukraine

22-го января в 22:00 стартовал матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Зальцбургом».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор забил четвертый гол во вратарь «РБ Зальцбурга» с передачи Луки Модрича.

Лига чемпионов. 7-й тур. 22 января

Реал – РБ Зальцбург – 4:0 (матч продолжается)

Голы: Родриго, 23, 34, Мбаппе, 48, Винисиус, 55

ВИДЕО. Избиение продолжается. Реал забил четвертый гол РБ Лейпцигу

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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