ВИДЕО. Избиение продолжается. Реал забил четвертый гол РБ Зальцбургу

22-го января в 22:00 стартовал матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Зальцбургом».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор забил четвертый гол во вратарь «РБ Зальцбурга» с передачи Луки Модрича.

Лига чемпионов. 7-й тур. 22 января

Реал – РБ Зальцбург – 4:0 (матч продолжается)

Голы: Родриго, 23, 34, Мбаппе, 48, Винисиус, 55

ВИДЕО. Избиение продолжается. Реал забил четвертый гол РБ Лейпцигу