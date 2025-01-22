ВИДЕО. Избиение продолжается. Реал забил четвертый гол РБ Зальцбургу
Забитым мячом отметился Винисиус Жуниор
22-го января в 22:00 стартовал матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Зальцбургом».
Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
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Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор забил четвертый гол во вратарь «РБ Зальцбурга» с передачи Луки Модрича.
Лига чемпионов. 7-й тур. 22 января
Реал – РБ Зальцбург – 4:0 (матч продолжается)
Голы: Родриго, 23, 34, Мбаппе, 48, Винисиус, 55
ВИДЕО. Избиение продолжается. Реал забил четвертый гол РБ Лейпцигу
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