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Лига чемпионов
22 января 2025, 23:19 | Обновлено 23 января 2025, 00:07
143
0

ВИДЕО. Грилиш и Холанд забили для Ман Сити в матче ЛЧ с ПСЖ

Два гола забил английский клуб в суперматче 7-го тура Лиги чемпионов

22 января 2025, 23:19 | Обновлено 23 января 2025, 00:07
143
0
ВИДЕО. Грилиш и Холанд забили для Ман Сити в матче ЛЧ с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

22 января в 22:00 проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Французский клуб ПСЖ встречается с английской командой Манчестер Сити.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Игра проходит на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Джек Грилиш и Эрлинг Холанд забили для Ман Сити два гола в ворота ПСЖ.

Лига чемпионов. 7-й тур, 22 января

ПСЖ – Манчестер Сити – 0:2 (идет 2-й тайм)

Голы: Грилиш, 50, Холанд, 53

ГОЛ! 0:1. Джек Грилиш, 50 мин

ГОЛ! 0:2. Эрлинг Холанд, 53 мин

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Манчестер Сити Джек Грилиш ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов Эрлинг Холанд ПСЖ - Манчестер Сити
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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