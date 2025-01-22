Лига чемпионов22 января 2025, 23:19 | Обновлено 23 января 2025, 00:07
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ВИДЕО. Грилиш и Холанд забили для Ман Сити в матче ЛЧ с ПСЖ
Два гола забил английский клуб в суперматче 7-го тура Лиги чемпионов
22 января 2025, 23:19 | Обновлено 23 января 2025, 00:07
143
0
22 января в 22:00 проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов 2024/25.
Французский клуб ПСЖ встречается с английской командой Манчестер Сити.
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Игра проходит на стадионе Парк де Пренс в Париже.
Джек Грилиш и Эрлинг Холанд забили для Ман Сити два гола в ворота ПСЖ.
Лига чемпионов. 7-й тур, 22 января
ПСЖ – Манчестер Сити – 0:2 (идет 2-й тайм)
Голы: Грилиш, 50, Холанд, 53
ГОЛ! 0:1. Джек Грилиш, 50 мин
ГОЛ! 0:2. Эрлинг Холанд, 53 мин
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