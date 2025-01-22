ВИДЕО. Грилиш и Холанд забили для Ман Сити в матче ЛЧ с ПСЖ

22 января в 22:00 проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Французский клуб ПСЖ встречается с английской командой Манчестер Сити.

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Игра проходит на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Джек Грилиш и Эрлинг Холанд забили для Ман Сити два гола в ворота ПСЖ.

Лига чемпионов. 7-й тур, 22 января

ПСЖ – Манчестер Сити – 0:2 (идет 2-й тайм)

Голы: Грилиш, 50, Холанд, 53

ГОЛ! 0:1. Джек Грилиш, 50 мин

ГОЛ! 0:2. Эрлинг Холанд, 53 мин