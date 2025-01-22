Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Это разгром. Реал снова забил в ворота РБ Зальцбурга
Лига чемпионов
22 января 2025, 23:13 |
242
0

ВИДЕО. Это разгром. Реал снова забил в ворота РБ Зальцбурга

Забитым мячом отметился Килиан Мбаппе

22 января 2025, 23:13 |
242
0
ВИДЕО. Это разгром. Реал снова забил в ворота РБ Зальцбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

22-го января в 22:00 стартовал матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Зальцбургом».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В начале второго тайма звездный форвард «Реала» Килиан Мбаппе забил третий гол в ворота австрийской команды.

Лига чемпионов. 7-й тур. 22 января

Реал – РБ Зальцбург – 3:0 (матч продолжается)

Голы: Родриго, 23, 34, Мбаппе, 48

ВИДЕО. Это разгром. Реал снова забил в ворота РБ Зальцбурга

По теме:
Красная карточка не помешала победить. Селтик минимально обыграл Янг Бойз
Цыганков и Ко не выстояли на Сан Сиро. Милан одолел Жирону в Лиге чемпионов
Кто забил на 2-й? Арсенал с Зинченко разбил Динамо Загреб в Лиге чемпионов
Реал Мадрид РБ Зальцбург видео голов и обзор Родриго Гоес Лига чемпионов Килиан Мбаппе
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
Бокс | 22 января 2025, 00:03 6
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»

Александр хочет попробовать себя в роли футболиста

Шахтер – Брест. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 22 января 2025, 18:10 288
Шахтер – Брест. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Шахтер – Брест. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

«Горняков» устроит лишь победа

«Не мог спать». Миколенко объяснил, почему тяжело в Эвертоне после Динамо
Футбол | 22.01.2025, 23:26
«Не мог спать». Миколенко объяснил, почему тяжело в Эвертоне после Динамо
«Не мог спать». Миколенко объяснил, почему тяжело в Эвертоне после Динамо
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
Бокс | 22.01.2025, 07:48
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
Футбол | 22.01.2025, 07:43
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперзвезда Реала близок к уходу из клуба. Все из-за Мбаппе
Суперзвезда Реала близок к уходу из клуба. Все из-за Мбаппе
21.01.2025, 00:12 1
Футбол
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
21.01.2025, 23:59 61
Футбол
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
21.01.2025, 12:18 3
Теннис
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
22.01.2025, 08:24 5
Футбол
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
22.01.2025, 09:04 4
Бокс
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
22.01.2025, 15:45 9
Футбол
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
21.01.2025, 02:15 3
Хоккей
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
21.01.2025, 06:59 69
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем