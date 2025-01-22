22-го января в 22:00 стартовал матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Зальцбургом».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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В начале второго тайма звездный форвард «Реала» Килиан Мбаппе забил третий гол в ворота австрийской команды.

Лига чемпионов. 7-й тур. 22 января

Реал – РБ Зальцбург – 3:0 (матч продолжается)

Голы: Родриго, 23, 34, Мбаппе, 48

ВИДЕО. Это разгром. Реал снова забил в ворота РБ Зальцбурга