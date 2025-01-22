Лига чемпионов22 января 2025, 23:13 |
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ВИДЕО. Это разгром. Реал снова забил в ворота РБ Зальцбурга
Забитым мячом отметился Килиан Мбаппе
22 января 2025, 23:13 |
242
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22-го января в 22:00 стартовал матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Зальцбургом».
Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
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В начале второго тайма звездный форвард «Реала» Килиан Мбаппе забил третий гол в ворота австрийской команды.
Лига чемпионов. 7-й тур. 22 января
Реал – РБ Зальцбург – 3:0 (матч продолжается)
Голы: Родриго, 23, 34, Мбаппе, 48
ВИДЕО. Это разгром. Реал снова забил в ворота РБ Зальцбурга
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