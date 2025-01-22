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Australian Open
22 января 2025, 23:18 |
148
0

Расписание матчей на Australian Open 2025 на 23 января

В четверг в Мельбурне пройдут полуфиналы в женском одиночном и парном мужском разрядах

22 января 2025, 23:18 |
148
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Расписание матчей на Australian Open 2025 на 23 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

23 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоятся матчи 1/2 финала в женском одиночном и парном мужском разрядах, а также продолжатся встречи юниорского турнира.

Украинские теннисистки уже завершили выступления на мейджоре. В среду соревнования покинула Элина Свитолина, которая уступила Мэдисон Киз.

Расписание матчей 1/4 финала в женском одиночном и парном мужском разрядах, 23 января

Rod Laver Arena. Начало игрового дня – в 02:30

  • 02:30. Андре Горанссон / Сэм Вербик – Симоне Болелли / Андреа Вавассори [3]
  • 05:30. Кевин Кравиц / Тим Пютц [4] – Харри Хелиоваара / Анри Паттен [6]
  • 10:30. Арина Соболенко [1] – Паула Бадоса [11]
  • 12:00. Мэдисон Киз [19] – Ига Свентек [2]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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