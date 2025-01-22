Расписание матчей на Australian Open 2025 на 23 января

23 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоятся матчи 1/2 финала в женском одиночном и парном мужском разрядах, а также продолжатся встречи юниорского турнира.

Украинские теннисистки уже завершили выступления на мейджоре. В среду соревнования покинула Элина Свитолина, которая уступила Мэдисон Киз.

Расписание матчей 1/4 финала в женском одиночном и парном мужском разрядах, 23 января

Rod Laver Arena. Начало игрового дня – в 02:30