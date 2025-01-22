Australian Open22 января 2025, 23:18 |
148
0
Расписание матчей на Australian Open 2025 на 23 января
В четверг в Мельбурне пройдут полуфиналы в женском одиночном и парном мужском разрядах
22 января 2025, 23:18 |
148
0
23 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоятся матчи 1/2 финала в женском одиночном и парном мужском разрядах, а также продолжатся встречи юниорского турнира.
Украинские теннисистки уже завершили выступления на мейджоре. В среду соревнования покинула Элина Свитолина, которая уступила Мэдисон Киз.
Расписание матчей 1/4 финала в женском одиночном и парном мужском разрядах, 23 января
Rod Laver Arena. Начало игрового дня – в 02:30
- 02:30. Андре Горанссон / Сэм Вербик – Симоне Болелли / Андреа Вавассори [3]
- 05:30. Кевин Кравиц / Тим Пютц [4] – Харри Хелиоваара / Анри Паттен [6]
- 10:30. Арина Соболенко [1] – Паула Бадоса [11]
- 12:00. Мэдисон Киз [19] – Ига Свентек [2]
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 22 января 2025, 09:04 4
Наоя Иноуэ высказался об украинском боксере
Футбол | 21 января 2025, 23:59 61
Невероятный матч закончился со счетом 4:5
Хоккей | 22.01.2025, 06:30
Футбол | 22.01.2025, 21:42
Бокс | 22.01.2025, 00:03
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.01.2025, 19:29 462
21.01.2025, 02:15 3
22.01.2025, 07:43 4
21.01.2025, 11:58 2
21.01.2025, 00:12 1
21.01.2025, 09:15 2
21.01.2025, 11:01
21.01.2025, 20:23 1