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  4. ФОТО. Микроскопический офсайд. Гол Хакими в ворота Ман Сити не засчитан
Лига чемпионов
22 января 2025, 22:57 | Обновлено 22 января 2025, 23:01
239
0

ФОТО. Микроскопический офсайд. Гол Хакими в ворота Ман Сити не засчитан

VAR определил: Нуну Мендеш оказался чуть-чуть ближе к воротам, чем защитник

22 января 2025, 22:57 | Обновлено 22 января 2025, 23:01
239
0
ФОТО. Микроскопический офсайд. Гол Хакими в ворота Ман Сити не засчитан
Getty Images/Global Images Ukraine

22 января в 22:00 проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Французский клуб «ПСЖ» встречается с английской командой «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 45-й минуте гол Ашрафа Хакими в ворота Ман Сити не был засчитан/

Система видеоассистента рефери обнаружила микроскопический офсайд.

VAR определил: Нуну Мендеш оказался чуть-чуть ближе к воротам, чем защитник

ФОТО. Микроскопический офсайд. Гол Хакими в ворота Ман Сити не засчитан

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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