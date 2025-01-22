22 января в 22:00 проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Французский клуб «ПСЖ» встречается с английской командой «Манчестер Сити».

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На 45-й минуте гол Ашрафа Хакими в ворота Ман Сити не был засчитан/

Система видеоассистента рефери обнаружила микроскопический офсайд.

VAR определил: Нуну Мендеш оказался чуть-чуть ближе к воротам, чем защитник

ФОТО. Микроскопический офсайд. Гол Хакими в ворота Ман Сити не засчитан