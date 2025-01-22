Лига чемпионов22 января 2025, 22:57 | Обновлено 22 января 2025, 23:01
239
0
ФОТО. Микроскопический офсайд. Гол Хакими в ворота Ман Сити не засчитан
VAR определил: Нуну Мендеш оказался чуть-чуть ближе к воротам, чем защитник
22 января 2025, 22:57 | Обновлено 22 января 2025, 23:01
239
0
22 января в 22:00 проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов 2024/25.
Французский клуб «ПСЖ» встречается с английской командой «Манчестер Сити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 45-й минуте гол Ашрафа Хакими в ворота Ман Сити не был засчитан/
Система видеоассистента рефери обнаружила микроскопический офсайд.
VAR определил: Нуну Мендеш оказался чуть-чуть ближе к воротам, чем защитник
ФОТО. Микроскопический офсайд. Гол Хакими в ворота Ман Сити не засчитан
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