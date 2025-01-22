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  4. ВИДЕО. Дубль Родриго. Королевский клуб удвоил перевес над РБ Зальцбургом
Лига чемпионов
22 января 2025, 22:42 |
228
0

ВИДЕО. Дубль Родриго. Королевский клуб удвоил перевес над РБ Зальцбургом

Бразильский нападающий отличился на 34-й минуте

22 января 2025, 22:42 |
228
0
ВИДЕО. Дубль Родриго. Королевский клуб удвоил перевес над РБ Зальцбургом
Getty Images/Global Images Ukraine

22-го января в 22:00 стартовал матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Зальцбургом».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 34-й минуте нападающий Родриго забил второй гол в ворота австрийской команды. Для бразильца этот забитый мяч стал вторым в матче.

Лига чемпионов. 7-й тур. 22 января

Реал – РБ Зальцбург – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Родриго, 23, 34

ВИДЕО. Дубль Родриго. Королевский клуб удвоил перевес над РБ Зальцбургом.

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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