Раскрыта зарплата Сикана и остальные детали его трансфера в Трабзонспор

Сегодня турецкий «Трабзонспор» завершил трансфер 23-летнего форварда «Шахтера» Даниила Сикана.

Как сообщает Tribun Dergi со ссылкой на информацию от турецкого клуба, за форварда «Трабзонспор» заплатил 6 миллионов евро.

Сам Сикан получил контракт на 4,5 года с годовым окладом в 1 миллион евро. За оставшуюся часть текущего сезона украинец получит 500 тысяч евро.

Кроме того, 5% от суммы сделки будут выплачены агентам футболиста и ему самому.

Ранее Сикан определился с игровым номером, под которым будет играть за турецкую команду.