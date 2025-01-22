Раскрыта зарплата Сикана и остальные детали его трансфера в Трабзонспор
Форвард будет получать по одному миллиону евро за сезон
Сегодня турецкий «Трабзонспор» завершил трансфер 23-летнего форварда «Шахтера» Даниила Сикана.
Как сообщает Tribun Dergi со ссылкой на информацию от турецкого клуба, за форварда «Трабзонспор» заплатил 6 миллионов евро.
Сам Сикан получил контракт на 4,5 года с годовым окладом в 1 миллион евро. За оставшуюся часть текущего сезона украинец получит 500 тысяч евро.
Кроме того, 5% от суммы сделки будут выплачены агентам футболиста и ему самому.
Ранее Сикан определился с игровым номером, под которым будет играть за турецкую команду.
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