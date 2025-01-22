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  4. Раскрыта зарплата Сикана и остальные детали его трансфера в Трабзонспор
Украина. Премьер лига
22 января 2025, 22:38 |
3288
0

Раскрыта зарплата Сикана и остальные детали его трансфера в Трабзонспор

Форвард будет получать по одному миллиону евро за сезон

22 января 2025, 22:38 |
3288
0
Раскрыта зарплата Сикана и остальные детали его трансфера в Трабзонспор
x.com/trabzonspor. Даниил Сикан

Сегодня турецкий «Трабзонспор» завершил трансфер 23-летнего форварда «Шахтера» Даниила Сикана.

Как сообщает Tribun Dergi со ссылкой на информацию от турецкого клуба, за форварда «Трабзонспор» заплатил 6 миллионов евро.

Сам Сикан получил контракт на 4,5 года с годовым окладом в 1 миллион евро. За оставшуюся часть текущего сезона украинец получит 500 тысяч евро.

Кроме того, 5% от суммы сделки будут выплачены агентам футболиста и ему самому.

Ранее Сикан определился с игровым номером, под которым будет играть за турецкую команду.

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Даниил Сикан Трабзонспор выбор редакции Шахтер Донецк зарплаты трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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