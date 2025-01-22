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Лига чемпионов
22 января 2025, 22:10 |
848
2

ФОТО. Назван лучший игрок матча Шахтер – Брест в Лиге чемпионов

Лучшим признали Судакова и похвалили баланс в его игре

22 января 2025, 22:10 |
848
2
ФОТО. Назван лучший игрок матча Шахтер – Брест в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

УЕФА по итогам матча Шахтер – Брест в основном этапе Лиги чемпионов, который украинская команда выиграла со счетом 2:0, лучшим игроком назвал хавбека Георгий Судакова.

УЕФА отметил игру полузащитника: «Судаков показал похвальный баланс в обороне и в атаке, а также во время игры без мяча. Он был главным лидером своей команды».

Судаков оформил гол с пенальти, а для Шахтера это вторая победа в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

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УЕФА Брест (Франция) Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Брест Георгий Судаков
Иван Зинченко Источник: УЕФА
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Фанат спорту🏆
Поплескаємо Судаку! Чудово сьогодні пограв! Влітку можемо продати за мільйони.
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