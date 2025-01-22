Лига чемпионов22 января 2025, 22:10 |
848
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ФОТО. Назван лучший игрок матча Шахтер – Брест в Лиге чемпионов
Лучшим признали Судакова и похвалили баланс в его игре
22 января 2025, 22:10 |
848
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УЕФА по итогам матча Шахтер – Брест в основном этапе Лиги чемпионов, который украинская команда выиграла со счетом 2:0, лучшим игроком назвал хавбека Георгий Судакова.
УЕФА отметил игру полузащитника: «Судаков показал похвальный баланс в обороне и в атаке, а также во время игры без мяча. Он был главным лидером своей команды».
Судаков оформил гол с пенальти, а для Шахтера это вторая победа в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
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Поплескаємо Судаку! Чудово сьогодні пограв! Влітку можемо продати за мільйони.
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