ФОТО. Назван лучший игрок матча Шахтер – Брест в Лиге чемпионов

УЕФА по итогам матча Шахтер – Брест в основном этапе Лиги чемпионов, который украинская команда выиграла со счетом 2:0, лучшим игроком назвал хавбека Георгий Судакова.

УЕФА отметил игру полузащитника: «Судаков показал похвальный баланс в обороне и в атаке, а также во время игры без мяча. Он был главным лидером своей команды».

Судаков оформил гол с пенальти, а для Шахтера это вторая победа в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.