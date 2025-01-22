Лунин или Куртуа? Известны стартовые составы на матч Реал – РБ Зальцбург

22 января состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Зальцбургом».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Наставники команд определились со стартовыми составами на матч. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начнет этот поединок на скамейке запасных.

Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.