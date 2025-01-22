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  4. Лунин или Куртуа? Известны стартовые составы на матч Реал – РБ Зальцбург
Лига чемпионов
22 января 2025, 21:41 | Обновлено 22 января 2025, 21:42
2208
1

Лунин или Куртуа? Известны стартовые составы на матч Реал – РБ Зальцбург

Игра начнется в 22:00

22 января 2025, 21:41 | Обновлено 22 января 2025, 21:42
2208
1
Лунин или Куртуа? Известны стартовые составы на матч Реал – РБ Зальцбург
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

22 января состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Зальцбургом».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Наставники команд определились со стартовыми составами на матч. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начнет этот поединок на скамейке запасных.

Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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Андрей Лунин Лига чемпионов Реал Мадрид РБ Зальцбург стартовые составы
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Saar
"Лунін чи Куртуа" - це вже шаблон 
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