Лига чемпионов22 января 2025, 21:41 | Обновлено 22 января 2025, 21:42
2208
1
Лунин или Куртуа? Известны стартовые составы на матч Реал – РБ Зальцбург
Игра начнется в 22:00
22 января 2025, 21:41 | Обновлено 22 января 2025, 21:42
2208
1
22 января состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Зальцбургом».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Наставники команд определились со стартовыми составами на матч. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начнет этот поединок на скамейке запасных.
Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 22, 2025
🆚 @RedBullSalzburg pic.twitter.com/ixvAYd0CwP
Mit dieser Elf unterm Bernabeu-Flutlicht! ⭐️ #RMASAL #UCL— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) January 22, 2025
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