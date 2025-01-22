ВИДЕО. Паненка от Судакова. Шахтер во второй раз забил Бресту в ЛЧ
Георгий реализовал пенальти на 37-й минуте
В среду, 22 января, проходит матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Брестом».
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Матч проходит на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене.
«Шахтер» имеет в активе четыре очка после шести туров Лиги чемпионов. У «Бреста» 13 баллов.
На 37-й минуте горняки забили второй раз в матче. Счет 2:0 сделал Георгий Судаков, который реализовал пенальти в стиле паненки!
ВИДЕО. Паненка от Судакова. Шахтер во второй раз забил Бресту в ЛЧ
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