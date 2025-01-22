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  4. ВИДЕО. Паненка от Судакова. Шахтер во второй раз забил Бресту в ЛЧ
Украина. Премьер лига
22 января 2025, 20:29 |
1188
0

ВИДЕО. Паненка от Судакова. Шахтер во второй раз забил Бресту в ЛЧ

Георгий реализовал пенальти на 37-й минуте

22 января 2025, 20:29 |
1188
0
ВИДЕО. Паненка от Судакова. Шахтер во второй раз забил Бресту в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В среду, 22 января, проходит матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Брестом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после шести туров Лиги чемпионов. У «Бреста» 13 баллов.

На 37-й минуте горняки забили второй раз в матче. Счет 2:0 сделал Георгий Судаков, который реализовал пенальти в стиле паненки!

ВИДЕО. Паненка от Судакова. Шахтер во второй раз забил Бресту в ЛЧ

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Брест (Франция) Шахтер Донецк видео голов и обзор Лига чемпионов Шахтер - Брест Георгий Судаков удар паненкой
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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