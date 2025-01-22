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Лига Европы
22 января 2025, 18:41 |
1150
2

Топ-форвард Галатасарая считает несправедливым счет матча с Динамо

Осимхен оценил игру Лиги Европы

22 января 2025, 18:41 |
1150
2
Топ-форвард Галатасарая считает несправедливым счет матча с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Ведущий форвард Галатасарая Виктор Осимхен не совсем согласен с итоговым счетом 3:3 в матче основного этапа Лиги Европы против Динамо.

В составе киевлян дубль оформил Андрей Ярмоленко.

«Наша цель – обыграть Аякс в новом туре, несмотря на то, что мы не смогли обыграть Динамо. Такое случается, мы не дали им слишком много возможностей, но не реализовали свои шансы. Статистика это показывает, а счет на табло – нет».

«Не повезло в моментах с пропущенными голами», – сказал Осимхен.

Динамо набрало первый пункт в нынешней Лиге Европы и уже потеряло шансы выйти дальше. У Галатасарая 13 очков и место в топ-5.

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Галатасарай Динамо Киев Лига Европы Виктор Осимхен Галатасарай - Динамо
Иван Зинченко Источник: УЕФА
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Комментарии 2
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Serhii P.
Абсолютно згоден, рахунок матчу несправедливий! Арбітр "намалював" пенальті у ворота "Динамо" і ще один гол "Галатасарай" забив, завдяки рикошету. "Динамо" мало перемагати.
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Saar
Несправедливий!?? Тобто, хтось третій, нечійний мяч, просто підкинув у ваші ворота!??
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