Топ-форвард Галатасарая считает несправедливым счет матча с Динамо

Ведущий форвард Галатасарая Виктор Осимхен не совсем согласен с итоговым счетом 3:3 в матче основного этапа Лиги Европы против Динамо.

В составе киевлян дубль оформил Андрей Ярмоленко.

«Наша цель – обыграть Аякс в новом туре, несмотря на то, что мы не смогли обыграть Динамо. Такое случается, мы не дали им слишком много возможностей, но не реализовали свои шансы. Статистика это показывает, а счет на табло – нет».

«Не повезло в моментах с пропущенными голами», – сказал Осимхен.

Динамо набрало первый пункт в нынешней Лиге Европы и уже потеряло шансы выйти дальше. У Галатасарая 13 очков и место в топ-5.